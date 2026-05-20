Ελλάδα

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, Πελοπόννησο και Κρήτη, αναλυτική πρόγνωση

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
Καταιγίδα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη 21 Μαΐου με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

 

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
147
131
116
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η χρησιμότητα των διεθνών κλινικών δοκιμών στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες
Γράφει η Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος –Ογκολόγος, MD, PhD, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), Εθνική Εκπρόσωπος της SIOPE Europe στην Ευρώπη, Επιστημονική Σύμβουλος «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών», Μαρούσι, Αθήνα, πρώην Συντονίστρια Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο. 2003-2023), Ογκολογική Μονάδα «ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
A sweet little girl sits up on an exam table nervously giggling during an appointment. She is dressed casually in a pale pink sweater as she gazes at the doctor. The female doctor is wearing a white lab coat, as a stethoscope around her neck and a medical face mask on as she tries to put the little girl at ease and make the appointment fun.
Newsit logo
Newsit logo