Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, Πελοπόννησο και Κρήτη, αναλυτική πρόγνωση

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη 21 Μαΐου με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ.
Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.