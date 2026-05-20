Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, Πελοπόννησο και Κρήτη, αναλυτική πρόγνωση

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη 21 Μαΐου με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.