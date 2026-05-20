Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 69χρονος μεθυσμένος που επιτέθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ

«Έχω δει τα πρόσωπά σας, δεν θα περάσετε καλά» είπε και άρχισε να κλωτσάει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Ραφαήλ Γεωργιάδης
Σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 69χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας επιτέθηκε σε δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν εκείνοι κλήθηκαν να του προσφέρουν βοήθεια, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 69χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για «σωματική βλάβη και απειλή» για την επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στη Νεάπολη, όπου έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετά από σχετική κλήση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 69χρονος κλώτσησε στο πρόσωπο έναν από τους διασώστες, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή των ζυγωματικών, ενώ παράλληλα απηύθυνε απειλή εναντίον τους.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μας χαμογέλασε και μας ρώτησε ”ποιος σας κάλεσε”. Τον ρωτήσαμε εάν χρειάζεται βοήθεια. Βγήκε από το όχημα και ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο», κατέθεσε ένας από τους διασώστες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος τούς απείλησε λέγοντας: «Έχω δει τα πρόσωπά σας, δεν θα περάσετε καλά».

Από την πλευρά του, ο δεύτερος διασώστης ανέφερε πως ο 69χρονος είχε επαφή με το περιβάλλον. «Αρνήθηκε να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο και ξάπλωσε κάτω. Ο συνάδελφός μου τον πλησίασε για να τον βοηθήσει και τότε δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο», κατέθεσε.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δεν θυμάται τίποτα λόγω της μέθης του, ζητώντας την επιείκεια του δικαστηρίου.

Η χρησιμότητα των διεθνών κλινικών δοκιμών στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες
Γράφει η Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος –Ογκολόγος, MD, PhD, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), Εθνική Εκπρόσωπος της SIOPE Europe στην Ευρώπη, Επιστημονική Σύμβουλος «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών», Μαρούσι, Αθήνα, πρώην Συντονίστρια Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο. 2003-2023), Ογκολογική Μονάδα «ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
A sweet little girl sits up on an exam table nervously giggling during an appointment. She is dressed casually in a pale pink sweater as she gazes at the doctor. The female doctor is wearing a white lab coat, as a stethoscope around her neck and a medical face mask on as she tries to put the little girl at ease and make the appointment fun.
