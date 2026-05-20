«Θρίλερ» στην Αχαΐα: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά από εργαζόμενους στο δάσος της Στροφυλιάς

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 20.05.2026 στη Δυτική Αχαΐα, όταν εργαζόμενοι που πραγματοποιούσαν εργασίες καθαρισμού για την αντιπυρική περίοδο εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή στο δάσος της Στροφυλιάς.

Το μακάβριο εύρημα στο δάσος της Αχαΐας προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με τους εργαζόμενους να ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να εξετάσει τα οστά, αναφέρει το tempo24.news.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα υπολείμματα θα μεταφερθούν για ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ατόμου αλλά και το πώς βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να δοθούν απαντήσεις γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση.