Ελλάδα

Λάρισα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα από το τρακτέρ της – Έπεσε από τη θέση του οδηγού στο έδαφος

Το τρακτέρ δεν είχε τουμπάρει όμως η 69χρονη φαίνεται να έπεσε από τις αναπηδήσεις και να τραυματίστηκε θανάσιμα
Τρακτέρ
Photo / choraagia.gr
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Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα, η είδηση ότι μία γυναίκα να βρέθηκε νεκρή δίπλα από το τρακτέρ της όταν έκανε αγροτικές εργασίες στο κτήμα της στη Μελιβοία.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη στην Αγιά Λάρισας, όταν η 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Τετάρτης 22.07.2026, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με το τρακτέρ της.

Η άτυχη γυναίκα, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, είχε πάει νωρίτερα στο κτήμα της όμως η μπόρα που έπιασε ξαφνικά, την έκανε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Κατά την προσπάθειά της να φύγει από το αγρόκτημα, σε ένα ανηφορικό σημείο, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ το οποίο κινήθηκε προς τα πίσω.

Τρακτέρ
Photo / choraagia.gr

Μπορεί να μην τούμπαρε το τρακτέρ, όμως οι έντονες αναπηδήσεις, φαίνεται σύμφωνα με εκτιμήσεις να ήταν ικανές για να «πετάξουν» την άτυχη γυναίκα από τη θέση του οδηγού στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο τρακτέρ της, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, το οποίο διέταξε και τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

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