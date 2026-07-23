Καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί από αύριο Παρασκευή – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Αλλάζει ολοκληρωτικά το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά τον καύσωνα από αύριο (24.07.2026) θα υπάρξει ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι. Κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, από την αύριο Παρασκευή (24.07.2026) ως και το μεσημέρι του Σαββάτου η κατάσταση θα θυμίζει φθινόπωρο. Οι καταιγίδες θα ιδιαίτερα ισχυρές θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και χαλάζι.

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Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει λίγο πριν το μεσημέρι και σταδιακά θα εξαπλωθεί σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας του κύματος της κακοκαιρίας είναι ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Στην Αττική τα φαινόμενα θα είναι έντονα, υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).