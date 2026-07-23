Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Γιαγιά έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά
A lonely 60 years old senior in is apartment
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Μπροστά σε μια απίστευτη υπόθεση βρέθηκαν αντιμέτωποι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνέλαβαν μια γιαγιά για κλοπή σε βάρος του εγγονού της.  

Η 64χρονη γιαγιά από την Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον περασμένο Μάρτιο έως και αυτόν τον Ιούλιο φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι του 31 ετών εγγονού της, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο).

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

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Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
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