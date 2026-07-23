Θεσσαλονίκη: 36χρονος χτύπησε με τρίαινα 41χρονο γιατι τον μπέρδεψε με μπράβο που τον είχε δείρει στην Χαλκιδική

Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα μπορούσε να πιστέψει ένας 41χρονος στη Θεσσαλονίκη, αυτό που του συνέβη σε μαγαζί, όταν ένας 36χρονος, του επιτέθηκε με τρίαινα ψαροντούφεκου, γιατί τον μπέρδεψε με κάποιον άλλον.

Ο 36χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς επιτέθηκε με τρίαινα ψαροντούφεκου σε έναν άλλον άνδρα που βρισκόταν μέσα σε μαγαζί, καθώς όπως υποστήριξε έμοιαζε «καρμπόν» με έναν «μπράβο» που τον είχε ξυλοκοπήσει λίγες ημέρες πριν το περιστατικό αυτό στη Χαλκιδική όπου έκανε διακοπές, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

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Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου κλήθηκε να δικαστεί, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών. Την εκτέλεση της ποινής ανέστειλε η έφεση που άσκησε.

«Πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου», ανέφερε το θύμα που όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση που δέχτηκε ο 36χρονος στη Χαλκιδική.

Όπως περιέγραψε, ο κατηγορούμενος τον πλησίασε και τον χτύπησε με την τρίαινα στον ώμο, πριν καταλάβει το λάθος του. «Μόλις το συνειδητοποίησε, σταμάτησε και μου ζήτησε συγγνώμη», είπε ο 41χρονος.

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«Φοβήθηκα και πανικοβλήθηκα»

Ο 36χρονος έκανε λόγο για «φόβο και πανικό» που τον κυρίευσε μετά τη φερόμενη επίθεση που δέχθηκε μαζί με φίλο του «από ομάδα μπράβων», όπως είπε, στη Χαλκιδική, υπόθεση την οποία κατήγγειλε στις τοπικές Αρχές.

Όπως περιέγραψε, πήγε με τον φίλο του σε μαγαζί να πάρουν φαγητό, όταν αντίκρισαν τον 41χρονο και πίστεψαν ότι είναι ένας από τους δράστες, καθώς έμοιαζαν εντυπωσιακά.

«Ρώτησα τον φίλο μου και μου επιβεβαίωσε ότι είναι αυτός», είπε. «Όταν μπήκαμε στο μαγαζί και τον είδα άρχισα να τρέμω. Έβγαλα την τρίαινα, την οποία κατέχω λόγω της ενασχόλησής μου με το ψαροντούφεκο, για να καταφέρουμε να φύγουμε», προσέθεσε, τονίζοντας πως όταν συνειδητοποίησε την γκάφα του, τα έχασε.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του 36χρονου και τον έκρινε ένοχο, ενώ αφέθηκε ελεύθερος καθώς άσκησε έφεση.