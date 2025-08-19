Λάρισα: Κλώτσησε γάτο και τον σκότωσε

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης και θανάτωσης ζώου συνέβη στη Λάρισα.

Το πρωί της Δευτέρας 18.8.2025, ένας 78χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Βελίκας στη Λάρισα για θανάτωση ζώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κλώτσησε έναν γάτο 3 ετών με αποτέλεσμα το ζωάκι να αφήσει την τελευταία του πνοή μετά από λίγη ώρα.

Ο 78χρονος οδηγείται στον Εισαγγελέα Λάρισας από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς και του έχει επιβληθεί ήδη το προβλεπόμενο από τον Νόμο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.