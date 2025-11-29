Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονης

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού μεταξύ ανηλίκων, αφού νέος ξυλοδαρμός σε βάρος μαθήτριας σημειώθηκε στην Λάρισα.

Αυτή τη φορά, θύμα ξυλοδαρμού από δύο μαθήτριες έπεσε την περασμένη Τετάρτη (26.11.2025) μια 16χρονη σε κωμόπολη της Λάρισας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη που έπεσε θύμα του ξυλοδαρμού, δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής.

Η επίθεση έγινε από δύο μαθήτριες, ηλικίας 15 και 17 ετών, για προσωπικές διαφορές.

Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες.