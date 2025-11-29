Ελλάδα

Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονης

Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες
Cruel teenagers scattering classbooks of afro-american boy, school bullying
ISTOCK

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού μεταξύ ανηλίκων, αφού νέος ξυλοδαρμός σε βάρος μαθήτριας σημειώθηκε στην Λάρισα.

Αυτή τη φορά, θύμα ξυλοδαρμού από δύο μαθήτριες έπεσε την περασμένη Τετάρτη (26.11.2025) μια 16χρονη σε κωμόπολη της Λάρισας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη που έπεσε θύμα του ξυλοδαρμού, δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής.

Η επίθεση έγινε από δύο μαθήτριες, ηλικίας 15 και 17 ετών, για προσωπικές διαφορές.

Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
75
65
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο μικροδορυφόροι ICEYE SAR-1 και SAR-2 - Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά, καθώς μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Στο Διάστημα οι ελληνικοί μικροδορυφόροι
Χειροπέδες σε καθηγήτρια λυκείου της Αθήνας για κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ένα 17χρονος
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της καθηγήτριας, του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και ενός σερβιτόρου ενώ ο μαθητής έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Αλκοόλ 6
Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα - Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
Το αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα χάνει την πορεία του και πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν πράγματα από αυτό
Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς – Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
44
Newsit logo
Newsit logo