Εξαφάνιση 28χρονης στην Αγία Παρασκευή, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Αναστάτωση στην Αγία Παρασκευή για την εξαφάνιση της Κουτσουράι Ευδοκίας Σαββίνας, 28 ετών. Πληροφορίες για τη νεαρή γυναίκα που αγνοείται έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Κυριακή (31.05.2026).

Για την εξαφάνιση το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη της Κουτσουράι Ευδοκίας Σαββίνας χάθηκαν μεσημεριανές ώρες της 29 Μαΐου από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η Κουτσουράι Ευδοκία Σαββίνα έχει ύψος 1.65 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανό – κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα και κρατούσε πράσινη τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.