Λάθος μετάγγιση αίματος στην «Ευρωκλινική»: Στην εντατική ο ασθενής – Συνελήφθησαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια

Τρεις μήνες μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο, που στοίχισε τη ζωή σε μια 62χρονη γυναίκα, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά σε μεγάλη ιδιωτική κλινική.

Μία 26χρονη νοσηλεύτρια έκανε μετάγγιση από λάθος ομάδα αίματος σε έναν 67χρονο ασθενή που νοσηλευόταν στην ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατάλαβε η γυναίκα του και η μετάγγιση διακόπηκε, ωστόσο ήδη είχαν χορηγηθεί στον ασθενή 40ml από τα συνολικά 200ml αίματος που περιείχε το ειδικό σακουλάκι με το αίμα.

Το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος να νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην εντατική, σύμφωνα με πληροφορίες.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9/25) η νοσηλεύτρια που έκανε την μετάγγιση αλλά και δύο γιατροί για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα που χορηγήθηκε κατά λάθος στον 62χρονο, προοριζόταν για έναν άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο.

Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής»

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.