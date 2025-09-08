Ελλάδα

Λάθος μετάγγιση αίματος στην «Ευρωκλινική»: Στην εντατική ο ασθενής – Συνελήφθησαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια

Η νοσηλεύτρια έκανε μετάγγιση από λάθος ομάδα αίματος σε 62χρονο ασθενή που κανονικά προοριζόταν για άλλον άνθρωπο που επίσης νοσηλευόταν στην συγκεκριμένη κλινική - Η ανακοίνωση της κλινικής
Νοσοκομείο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Τρεις μήνες μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο, που στοίχισε τη ζωή σε μια 62χρονη γυναίκα, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Μία 26χρονη νοσηλεύτρια έκανε μετάγγιση από λάθος ομάδα αίματος σε έναν 67χρονο ασθενή που νοσηλευόταν στην ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατάλαβε η γυναίκα του και η μετάγγιση διακόπηκε, ωστόσο ήδη είχαν χορηγηθεί στον ασθενή 40ml από τα συνολικά 200ml αίματος που περιείχε το ειδικό σακουλάκι με το αίμα. 

Το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος να νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην εντατική, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Για το περιστατικό συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9/25) η νοσηλεύτρια που έκανε την μετάγγιση αλλά και δύο γιατροί για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα που χορηγήθηκε κατά λάθος στον 62χρονο, προοριζόταν για έναν άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. 

Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής»

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οδηγός αρνήθηκε να επιβιβάσει στο ταξί τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο – συνοδό της: «Εδώ κάνω εγώ κουμάντο»
Αν και η αθλήτρια προσπάθησε να του εξηγήσει πως οι σκύλοι - οδηγοί δεν λερώνουν και πως είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να τους μεταφέρει, ο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβιβάσει
Σκύλος οδηγός
18
Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα – Πώς πιάστηκε να πουλά τα θρησκευτικά κειμήλια αξίας 200.000 ευρώ
Ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, ξεκαθάρισε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος
Μέγα Σπήλαιο
28
Newsit logo
Newsit logo