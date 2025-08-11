Λένα Σαμαρά: «Σε μια άδεια εκκλησία η Γεωργία Σαμαρά έκλαψε με λυγμούς πάνω από το φέρετρο της κόρης της»

Σπαρακτικές ήταν οι στιγμές του αποχαιρετισμού στη Λένα Σαμαρά το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, από τον πατέρα της, πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της Κώστα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, συγκλόνισε με τον επικήδειό του, ευχαριστώντας τον Θεό που τους χάρισε, όπως είπε, «34 πολύτιμα χρόνια» με την πολυαγαπημένη τους κόρη, Λένα Σαμαρά, που «έφυγε» από τη ζωή ξαφνικά από ανακοπή έπειτα από επιληπτική κρίση.

Μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την κηδεία της 34χρονης έκανε στο Facebook ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Χασαπόπουλος.

Ο Νίκος Χασαπόπουλος έγραψε χαρακτηριστικά για την σύζυγο του Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία:

«Ο πόνος τους, ο πόνος μας

Το πιο σπαρακτικό, αυτό που δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους συνέβη στην εκκλησία, λίγο πριν αρχίσει η εξόδιος ακολουθία. Η μάνα (Γεωργία) ζήτησε να μείνει μόνη με την κόρη της.

Σε μια άδεια εκκλησία η Γεωργία ζήτησε να ανοίξουν το φέρετρο. Για δέκα λεπτά η μάνα έκλαψε με λυγμούς την κόρη της. Συγκλονιστικό…».

Ο κόσμος που κατέκλυσε το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όταν είδε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα, τον αδερφό της Λένας, έδειξε τη συμπαράστασή του με κάθε τρόπο. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε φτάσει η μητέρα της Λένας, Γεωργία Σαμαρά, με αβάσταχτο πόνο στα μάτια και την ψυχή της.

Συγκλονιστικός ο πρώην Πρωθυπουργός στην επικήδεια ομιλία του, με την οποία αποχαιρέτησε συντετριμμένος τη μοναχοκόρη του:

«Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στον Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Για αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου».

«Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς το ίδιο σου το παιδί», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Δεν την αποχαιρετούμε σήμερα τη Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δίπλα στο ”σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο ”να προσέχεις μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξαναγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδερφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας;».

Για την Λένα.



Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 11, 2025

Ένα άσπρο φέρετρο, αμέτρητα στεφάνια με άσπρα γαρύφαλλα και τριαντάφυλλα και αμέτρητα δακρυσμένα μάτια για τη Λένα Σαμαρά που κόπηκε το νήμα της ζωής της τόσο άδικα στις 7 Αυγούστου.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έφυγε από το νεκροταφείο με τον κόσμο και πολλούς φίλους του από τη Μεσσηνία να προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του.

Εκεί ήταν για να αποχαιρετήσουν τη Λένα Σαμαρά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την οικογένειά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και φίλοι της οικογένειας.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, υπουργοί, πολιτικοί από όλα τα κόμματα και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.