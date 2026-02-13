Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο

Ακόμη μία εγκληματική συμπεριφορά οδηγού, καταγράφηκε στην λεωφόρο Σχιστού.

Με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο επέλεξε να κινηθεί οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού, για να παρακάμψει την αυξημένη κίνηση που παρατηρείται στο τέλος του δρόμου, για όσους κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε αναβάτης μοτοσικλέτας και προβλήθηκε στο LiveNews, το όχημα διένυσε περίπου 1,5 χιλιόμετρο κάνοντας όπισθεν, ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη λεωφόρο Σχιστού, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει…