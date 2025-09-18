Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.09.2025) με μια νεκρή και τρεις τραυματίας.

Το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα. Σε αυτό ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί με μια γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της.

Οπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr το αυτοκίνητο της 64χρονης κινείται στη Βουλιαγμένης όταν πέφτει πάνω της και την εξοστρακίζει ένα ΙΧ με δύο νεαρούς 21 και 22 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος οδηγός, που κινούνταν με το όχημά του με κατεύθυνση από την Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη.

Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ που οδηγούσε μια 69χρονη και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, διακομίσθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.