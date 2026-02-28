Λέρος: Ποινική δίωξη στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του – Απολογείται την Τρίτη

Στην Εισαγγελία στην Κω, μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί (28/2/2026), ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία του πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του ένα βαρύ εργαλείο στο κεφάλι.

Σε βάρος του 18χρονου ο εισαγγελέας της Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», μετά την δολοφονία του πατέρα του στο συνεργείο του στη Λέρο.

Ο 18χρονος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Στους αστυνομικούς, αλλά και στους δικηγόρους του, ο 18χρονος είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της έντασης που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι πατέρας και γιος φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα και να άρχισαν να εκτοξεύουν μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Ένα από αυτά χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο ανήλικος, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τις υποψίες, φέρεται να παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, φωνάζοντας στους εργαζόμενους του συνεργείου: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.