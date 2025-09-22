Ελλάδα

Λέσβος: 18 μήνες φυλακή σε 20χρονο για τη μεγάλη φωτιά στη Βρίσα – Του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Κάηκαν εκατοντάδες στρέμματα δάσους, 50 χωράφια με ελιές, αλλά και κοπάδια ζώων που βρίσκονταν στην περιοχή
Πυροσβέστης στη μάχη με τη φωτιά
Πυροσβέστης στη μάχη με τη φωτιά / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια για τη μεγάλη φωτιά στη Λέσβο στην περιοχή Βρίσα στις 4 Σεπτεμβρίου κρίθηκε τη Δευτέρα (22.09.2025) ο 20χρονος που είχε συλληφθεί.

Η μεγάλη φωτιά στη Λέσβο σε δασική έκταση στη θέση Βρίσα είχε ξεσπάσει όταν ο 20χρονος έκανε εργασίες με τροχό σε αγρόκτημα.

Αποτέλεσμα ήταν οι σπίθες του τροχού να προκαλέσουν την πυρκαγιά, η οποία έκαψε εκατοντάδες στρέμματα δάσους και τουλάχιστον 50 χωράφια με ελιές. Επιπλέον, στις φλόγες βρήκαν τραγικό θάνατο και κοπάδια ζώων που βρίσκονταν στην περιοχή αυτή της νότιας Λέσβου.

Όπως έγραψε το stonisi.gr, τη Δευτέρα ο νεαρός κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την απόφαση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της έφεσης που υπέβαλε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΣτΕ: «Όχι» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε υπαίθριους χώρους χωρίς κανονισμό οροφοκτησίας και αν εκφράζονται αντιρρήσεις από συνιδιοκτήτη
Με τον τρόπο αυτό το ΣτΕ καθιστά σαφές ότι το δικαίωμα συναπόφασης των συνιδιοκτητών υπερέχει έναντι της βούλησης της πλειοψηφίας
Πολυκατοικίες
Newsit logo
Newsit logo