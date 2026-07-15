Ελλάδα

Λέσβος: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο – Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκαν πριν ένα μήνα δύο νεαροί

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία
Facebook: Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ
Facebook: Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ
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Συγκλονίζουν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λέσβο το πρωί της Τετάρτης (15.07.2026), με θύματα δύο γυναίκες. Δρόμος καρμανιόλα μιας και στο σημείο που έχασαν οι δύο γυναίκες τη ζωή τους, πριν από ένα μήνα είχαν σκοτωθεί ακαριαία ένας 18χρονος και ένας 16χρονος.

Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσαν οι γυναίκες εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέβαιναν να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, σύμφωνα με το stonisi.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

lesvos taneatislesvou
Facebook: Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ
lesvos taneatislesvou
Facebook: Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ
lesvos taneatislesvou
Facebook: Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ
lesvos taneatislesvou
Facebook: Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ

Πριν από ένα μήνα, δύο αγόρια 18 ετών και 16 ετών επέστρεφαν από μπάνιο στην περιοχή της Θερμής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε πάνω σε προστατευτικά του οδικού δικτύου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

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