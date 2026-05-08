Λέσβος: Συνελήφθη 69χρονος που μετέφερε παράνομα τα 480 πρόβατά του εν μέσω καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό

Από τις 15 Μαρτίου έως και 4 Μαΐου έχουν καταγραφεί 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού
Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 69χρονος αγρότης στη Λέσβο ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα τα πρόβατά του τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας της διάδοσης του αφθώδους πυρετού στην περιοχή.

Ο 69χρονος ημεδαπός συνελήφθη σε αγροτική οδό στη Λέσβο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου καθώς μετέφερε το κοπάδι του αποτελούμενο από 480 πρόβατα, περίπου, που ήταν σε καραντίνα.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ζώων για βόσκηση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τα συμπτώματα αφθώδη πυρετού που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή και συνεχίζουν να εμφανίζονται.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 εκτροφές ζώων στη Λέσβο έχουν καταγραφεί από τις 15 Μαρτίου έως και 4 Μαΐου, όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

