Θρίλερ στον Δομοκό: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο – Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Μία τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5/2025) στην Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο του περιστατικού στον Δομοκό έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πολύ σκληρό θέαμα, αφού εντόπισαν πτώμα αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο τον δείχνει να βγαίνει από το αμάξι, να το περιλούζει με υγρό για να βάλει φωτιά και να ξαναμπαίνει μέσα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο όχημα.