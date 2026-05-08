Ελλάδα

Θρίλερ στον Δομοκό: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο – Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού. καθώς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το πώς προκλήθηκε η φωτιά
Όχημα της Πυροσβεστικής
Όχημα της Πυροσβεστικής / eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5/2025) στην Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο του περιστατικού στον Δομοκό έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πολύ σκληρό θέαμα, αφού εντόπισαν πτώμα αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο τον δείχνει να βγαίνει από το αμάξι, να το περιλούζει με υγρό για να βάλει φωτιά και να ξαναμπαίνει μέσα.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο όχημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
102
90
72
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Το μόνο που έβλεπα ήταν ο φονιάς του γιου μου»: Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος που σκότωσε τον Νικήτα
«Του φώναζα "σήκω" και δεν μου απαντούσε, φτάσαμε στο νοσοκομείο και τον κατέβασαν σκεπασμένο, εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα» λέει και συγκλονίζει η αδερφή του δολοφονημένου Νικήτα
Ο 54χρονος και η 56χρονη που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα
16
Newsit logo
Newsit logo