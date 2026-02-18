Λευκάδα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε μαθητές και καθηγήτρια από την Κέρκυρα κατά τη διάρκεια σχολικού τουρνουά

Σοβαρή επίθεση δέχθηκαν 3 μαθητές από την Κέρκυρα αλλά και η καθηγήτρια – συνοδός τους από ομάδα ανήλικων, στην Λευκάδα.

Το εξοργιστικό επεισόδιο έγινε έξω από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας, όπου διεξαγόταν σχολικό τουρνουά. Οι ανήλικοι φέρεται πως προσέγγισαν τους μαθητές από την Κέρκυρα και μετά από λεκτική αντιπαράθεση ξεκινήσαν να τους χτυπούν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά οι μαθητές ενώ χτυπήματα δέχθηκε και η καθηγήτριά τους που προσπάθησε να τους προστατεύσει.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ και συνέλαβε αμέσως έναν 17χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα του που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τον νόμο περί βίας σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λευκάδας για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε λίγο αργότερα, ενώ η κερκυραϊκή αποστολή έχει ήδη πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Πληροφορίες από tempo24.news