Λιμενικό Σώμα: Επεισόδιο με προειδοποιητικές βολές σε τουρκικά αλιευτικά σκάφη ανοικτά του Αγαθονησίου

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025) όταν το Λιμενικό Σώμα εντόπισε τουρκικά αλιευτικά σκάφη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου.

Ειδικότερα, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν εισέλθει σε θαλάσσια περιοχή εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, παρουσία μάλιστα δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής, όπως σημειώνουν πηγές από το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα ανωτέρω σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών της ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατόπιν τούτου, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα εθνικά μας χωρικά ύδατα.