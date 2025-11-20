Ελλάδα

Λιμενικό Σώμα: Επεισόδιο με προειδοποιητικές βολές σε τουρκικά αλιευτικά σκάφη ανοικτά του Αγαθονησίου

Μάλιστα η τουρκική Ακτοφυλακή είχε συνοδεύσει τα αλιευτικά ενώ είχαν παραβιάσει τα χωρικά μας ύδατα
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / EUROKINISSI

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025) όταν το Λιμενικό Σώμα εντόπισε τουρκικά αλιευτικά σκάφη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου.

Ειδικότερα, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν εισέλθει σε θαλάσσια περιοχή εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, παρουσία μάλιστα δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής, όπως σημειώνουν πηγές από το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα ανωτέρω σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών της ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατόπιν τούτου, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα εθνικά μας χωρικά ύδατα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
97
87
78
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
27χρονος πήγε να καταγγείλει ληστεία στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε να δικάζεται γιατί έκλεισε ερωτικό ραντεβού με ανήλικη
Ο 27χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν και, μεταξύ άλλων, πριν απο λίγα χρόνια κατηγορήθηκε για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, σωματική βλάβη και πορνογραφία ανηλίκων
Περιπολικό της ΕΛΑΣ 5
Newsit logo
Newsit logo