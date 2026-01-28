Ελλάδα

Λουτράκι: 19χρονος «καρφώθηκε» με αυτοκίνητο σε επιχείρηση αφού πρώτα έπεσε σε κολώνες και μάντρα – Σώος ο οδηγός

Δικαιολογήθηκε λέγοντας πως ανέπτυξε ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο - Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητό του
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη (27.01.2026) στο Λουτράκι, όταν 19χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε επιχείρηση, αφού πρώτα χτύπησε σε μάντρες και κολόνες.

Το τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου στο Λουτράκι, γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Ο οδηγός φέρεται πως ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να γκρεμίσει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Ακινητοποιήθηκε μόνο όταν καρφώθηκε στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και σαν από θαύμα βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, το αυτοκίνητο του μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο οδηγός δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που έδειξε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Όπως είπε ο ίδιος στους αυτόπτες μάρτυρες, λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο, έχασε τον έλεγχο λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει.

