Λουτράκι: «Αν μου τύχαινε δεν θα έδινα σημασία, είπε ότι το έκανε από αγάπη» λέει η μητέρα της δασκάλας

«Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί. Με τέτοια πείρα που είχε δεν θα μπορούσε να κάνει παρανόηση. Αυτό το παιδάκι το έκανε» λένε οι γονείς της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για παρενόχληση στο Λουτράκι.

Την δική τους εκδοχή πίσω από την καταγγελία της κόρης τους για παρενόχληση από 6χρονο μαθητή της την ώρα του μαθήματος, έδωσαν οι γονείς της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι. Η κόρη τους βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απόφασή της να καταγγείλει τον 6χρονο μαθητή της στην αστυνομία επειδή, όπως ανέφερε, τη χάιδεψε στο στήθος.

Μετά τις δικές της περιγραφές της, οι γονείς της μίλησαν για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες και για το αν οι ίδιοι θα διαχειρίζονταν την υπόθεση διαφορετικά, σε σχέση με το παιδί τους.

«Εγώ αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία», είπε η μητέρα της μιλώντας στην εκπομπή Live News.

«Με τέτοια πείρα που είχε δεν θα μπορούσε να κάνει παρανόηση. Αυτό το παιδάκι το έκανε», είπε από την πλευρά του ο πατέρας της 55χρονης.

Ωστόσο, ο πατέρας της εκπαιδευτικού πιστεύει πως η κόρη του επηρεάστηκε από ένα βίωμα της συζύγου του, όταν ήταν 17 ετών. «Μέσα στο λεωφορείο ήταν ένα αγοράκι, ίσως σαν και αυτό να ήταν, της έπιανε το στήθος. Την ήξερε αυτή την ιστορία η κόρη μου», είπε.

Παράλληλα, η μητέρα της εκπαιδευτικού ανέφερε πως δεν ξέρει τι μπορεί να αισθανόταν ο 6χρονος και τι ακριβώς συνέβη μέσα στην σχολική τάξη. «Λέω ”βρε παιδάκι μου γιατί το έκανες αυτό;”. Το έκανα από αγάπη μου είπε», τόνισε.

Ο πατέρας της εκπαιδευτικού αισθάνθηκε όμως την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη στους γονείς του 6χρονου. Μάλιστα έχει ελπίδα πως η υπόθεση θα κλείσει χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την κόρη του.

«Αν χάσει τη θέση της είναι δυστυχία, γιατί δεν έχει άλλα εισοδήματα. Πώς θα ζήσει; Στην ηλικία που βρίσκεται δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά», πρόσθεσε.

Όπως λέει η μητέρα της 55χρονης, από τη στιγμή που η διεύθυνση του σχολείου δεν έλαβε σοβαρά τα λόγια της κόρης της, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέραν της Αστυνομίας.

Τα όσα είχαν συμβεί προ ημερών στην τάξη του Δημοτικού σχολείου, είχε περιγράψει στο Live News το κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης.

«Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί»

Η 55χρονη δασκάλα από την πλευρά της, ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με τους γονείς του παιδιού και αργότερα, όπως είπε, η μητέρα του ανήλικου μαθητή της, της μίλησε άσχημα.

«Εγώ πιστεύω ότι και εκείνη δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της κατάστασης. Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί», ανέφερε η μητέρα της της.

Η 55χρονη, όπως είπε ο πατέρας της, άρχισε με το πέρασμα των χρόνων να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον πνευματικό της. «Αφάνταστα την επηρεάζει. Της έχει κάνει κακό η θρησκεία γιατί έχει γίνει θρησκόληπτη».

Η δασκάλα, που μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, επαναλαμβάνει από την περασμένη εβδομάδα πως δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έκανε. «Αυτό που ήταν σωτήριο ήταν να γίνει μία μετάθεση στην Αθήνα», συμπλήρωσαν οι γονείς της 55χρονης.

Οι γονείς του 6χρονου παιδιού δήλωσαν στο Live News σοκαρισμένοι από τη διάσταση που πήρε η υπόθεση και τόνισαν πως προσπαθούν να αποφορτίσουν τον γιο τους.

Η 55χρονη δασκάλα και οι γονείς της παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις για μια υπόθεση που αναστάτωσε το Λουτράκι και προκάλεσε συζητήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.