Λουτράκι: Προσαγωγή ενός ατόμου για το θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό

Η μητέρα του 19χρονου μίλησε για ένα τρίτο πρόσωπο που επιτέθηκε στον γιο της και στον 17χρονο νεκρό ενώ κάθονταν σε ύψωμα στην περιοχή του Λουτρακίου
Ο δρόμος προς τον Προφήτη Ηλεία όπου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος
Ο δρόμος προς τον Προφήτη Ηλεία όπου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος

Σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την αιματηρή συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ένας 19χρονος, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου που φέρεται να ήταν παρών στο περιστατικό στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου, ενώ την ίδια ώρα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να σχηματίσουν το προφίλ των ανθρώπων που σύμφωνα με την κατάθεση του 19χρονου επιτέθηκαν στους δύο νεαρούς και τους μαχαίρωσαν.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι διωκτικές Αρχές είναι πολλά ενώ η μητέρα του 19χρονου μίλησε για ένα τρίτο πρόσωπο που επιτέθηκε στον γιο της και στον 17χρονο νεκρό ενώ κάθονταν σε ύψωμα στην περιοχή του Λουτρακίου.

Μάλιστα, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο 19χρονος, οι δύο νεαροί είχαν διαφορές με το πρόσωπο που τελικά τους επιτέθηκε, για έναν καθρέφτη αυτοκινήτου.

Έτσι, οι αστυνομικοί χρησιμοποιώντας την περιγραφη του θυματος, ξεκίνησαν να ψάχνουν τον μαχαιροβγάλτη.

