Λουτράκι: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τη ληστεία στα ΕΛΤΑ – «Έγινε σε λιγότερο από 45 δεύτερα»

Οι ληστές άδειασαν τις κασετίνες από το τραπεζικό ΑΤΜ, αποκομίζοντας λεία μεγαλύτερη των 32.000 ευρώ
Τα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Λουτράκι μετά την ληστεία που έγινε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ΕΛΤΑ, όταν ληστές μπήκαν μέσα με καλάσνικοφ και έκλεψαν 32.000 ευρώ. Τις κινήσεις των δραστών περιγράφει κάτοικος της γειτονιάς, η οποία άκουσε τον θόρυβο, βγήκε στο μπαλκόνι και είδε καρέ – καρέ όσα συνέβησαν.

Όπως ανέφερε η γυναίκα που έγινε μάρτυρας της κινηματογραφικής ληστείας στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι, στο Orange Press Agency: «άκουσα φασαρία, θόρυβο και νόμιζα ότι έγινε τρακάρισμα και πετάχτηκα έξω. Βλέπω ότι έπεσαν τα τζάμια εκεί στο ταχυδρομείο. Και βγήκαν δύο με κουκούλες και με δύο κουτιά. Τα κρατούσαν στο χέρι, ανοιχτές οι πόρτες.

Ένα αυτοκίνητο μαύρο (τους περίμενε), ανοιχτές οι πόρτες, ο οδηγός στη θέση του και φύγανε αριστερά. Ο κόσμος δεν βγήκε βέβαια έξω. Και τις κοπέλες που φώναζαν άκουσα. Τρόμαξα κι εγώ πετάχτηκα έξω. Εκείνη την ώρα είχα θολώσει. Δεν ήξερα τι να κάνω», είπε η ίδια.

Σύμφωνα και με άλλες μαρτυρίες «η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα». Όπως ανέφερε ιδιοκτήτρια φαρμακείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα ΕΛΤΑ άκουσε έναν δυνατό ήχο και μετά από λίγο όλα είχαν τελειώσει.

«Ήμουν μέσα, ήμουν κλειστά. Άκουσα έναν θόρυβο, έναν δυνατό θόρυβο, ένα μπαμ. Δεν έδωσα κάποια σημασία, κάποιο αντικείμενο θα έπεσε. Και βγήκα μετά 8 η ωρα και είδα ήταν έξω η Αστυνομία. Έμαθα ότι μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα, έσπασαν την πόρτα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ληστές έσπασαν με μια κίνηση τη τζαμαρία και απείλησαν τους υπαλλήλους με τα καλάσνικοφ. Στη συνέχεια άδειασαν τις κασετίνες από το τραπεζικό ΑΤΜ, καθώς αυτός ήταν ο στόχος τους, αποκομίζοντας λεία μεγαλύτερη των 32.000 ευρώ.

Οι δράστες έχουν γίνει «καπνός» και συνεχίζουν να αναζητούνται από την αστυνομία.

