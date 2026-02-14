Λούτσα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό 15χρονο – Σε σοκ ο ανήλικος οδηγός που είδε τον θάνατο του κολλητού του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λούτσας από το τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε ένας 15χρονος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο ακόμα φίλους του έπεσε πάνω σε δέντρο, το μεσημέρι της Παρασκευής (13.2.26).

Το τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα συνέβη όταν ο 15χρονος οδηγός του λευκού αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα 15χρονος φίλος τους, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το newsit.gr η πρόσκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας 15χρονος και να τραυματιστούν οι άλλοι δύο. Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός που είδε τον θάνατο του κολλητού του.

Όπως μπορείτε να ακούσετε και στο ηχητικό που εξασφαλίσαμε ο ήχος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής.

«Τι έκανα; Τι έκανα;» φαίνεται πως ούρλιαζε ο οδηγός όταν κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

«Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο», αποκάλυψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός και ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν αδελφικοί φίλοι και έκαναν παρέα από το νηπιαγωγείο.

Στο σημείο από το πρωί του Σαββάτου κάτοικοι της περιοχής και φίλοι του ανήλικου αφήνουν λουλούδια και κεράκια. Τραγική φιγούρα η μητέρα του 15χρονου που άφησε μια ανθοδέσμη στο σημείο και κατέρρευσε.

Πώς συνέβη το αιματηρό τροχαίο

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν λίγα λεπτά μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής όταν το λευκό αυτοκίνητο διέσχιζε την οδό Δημοκρατίας στη Λούτσα, όταν ο ανήλικος οδηγός που είχε αναπτύξει ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητο χτύπησε στην αριστερή πλευρά του δρόμου και κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ο 15χρονος συνοδηγός εκσφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, ενώ ο οδηγός και ο άλλος επιβάτης τραυματίστηκαν.