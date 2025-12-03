Λούτσα: Την εμπλοκή κι άλλου αυτοκινήτου στο τροχαίο που στέρησε τη ζωή 24χρονου θα υποστηρίξει στον ανακριτή ο 29χρονος

Την εμπλοκή ενός ακόμη αυτοκινήτου το οποίο συνέβαλε κι αυτό στην πρόκληση του τροχαίου δυστυχήματος στην Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα του 24χρονου θα υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 29χρονος κατηγορούμενος.

Ο 29χρονος που όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, μετά την προθεσμία που έλαβε σήμερα (03.12.2025) θα βρεθεί και πάλι ενώπιων των δικαστικών αρχών. Εκεί θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 24χρονος και τραυματιστεί σοβαρά η 21χρονη φίλη του στη Λούτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται στην οδό Τριαΐνης και ο οδηγός του προσπαθεί αν διασχίσει την λεωφόρο Αρτέμιδος τη στιγμή που το μπλε όχημα του 29χρονο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το επίμαχο αυτοκίνητο το οποίο στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, απεικονίζεται ένα μεγάλο μέρος του να έχει ακινητοποιηθεί στη λεωφόρο Αρτέμιδος, φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα της νομικής του υπεράσπισης ενώπιον του ανακριτή. Κι αυτό γιατί ο κατηγορούμενος αναμένεται να υποστηρίξει ότι επηρέασε την πορεία του οχήματος.

Φυσικά ο 29χρονος θα πρέπει ταυτόχρονα να δώσει και απαντήσεις σε μια σειρά από επιβαρυντικά στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κινούνται επικίνδυνα και με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδας. Άλλωστε όπως έχει αποκαλυφθεί από τις κάμερες ασφαλείας λίγα μέτρα πριν το τρομερό τροχαίο, είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσει προσπέραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 29χρονος είναι επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη κατά συρροή. Κατόπιν δικών μας αιτημάτων ενώπιων των ανακριτικών αρχών εισήχθησαν νέα στοιχεία στην δικογραφία. Αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με την εμπλοκή ενός ακόμα αυτοκινήτου, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν από την λεωφόρο Αρτέμιδος» λέει στο newsit.gr ο του 29χρονου, Χρήστος Ηλιόπουλος.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος τις τελευταίες ώρες εμφανίζεται μετανιωμένος.

«Επικοινώνησα με τον πελάτη και με απόλυτο σεβασμό στην ψυχή που χάθηκε και την οικογένεια του θύματος και των τραυματιών, ζητάει συγγνώμη και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια. Τις πρώτες στιγμές ήταν σε κατάσταση σοκ και για αυτό δεν το είχε ζητήσει», λέει ο δικηγόρος του 29χρονου, Χρήστος Ηλιόπουλος.