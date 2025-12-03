Ελλάδα

Λούτσα: Την εμπλοκή κι άλλου αυτοκινήτου στο τροχαίο που στέρησε τη ζωή 24χρονου θα υποστηρίξει στον ανακριτή ο 29χρονος

«Επικοινώνησα με τον πελάτη και με απόλυτο σεβασμό στην ψυχή που χάθηκε και την οικογένεια του θύματος και των τραυματιών, ζητάει συγγνώμη και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια» λέει ο δικηγόρος του 29χρονου
Ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα
Ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα
Βασίλης Σακουλέβας

Την εμπλοκή ενός ακόμη αυτοκινήτου το οποίο συνέβαλε κι αυτό στην πρόκληση του τροχαίου δυστυχήματος στην Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα του 24χρονου θα υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 29χρονος κατηγορούμενος.

Ο 29χρονος που όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, μετά την προθεσμία που έλαβε σήμερα (03.12.2025) θα βρεθεί και πάλι ενώπιων των δικαστικών αρχών. Εκεί θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 24χρονος και τραυματιστεί σοβαρά η 21χρονη φίλη του στη Λούτσα.

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται στην οδό Τριαΐνης και ο οδηγός του προσπαθεί αν διασχίσει την λεωφόρο Αρτέμιδος τη στιγμή που το μπλε όχημα του 29χρονο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το επίμαχο αυτοκίνητο το οποίο στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, απεικονίζεται ένα μεγάλο μέρος του να έχει ακινητοποιηθεί στη λεωφόρο Αρτέμιδος, φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα της νομικής του υπεράσπισης ενώπιον του ανακριτή. Κι αυτό γιατί ο κατηγορούμενος αναμένεται να υποστηρίξει ότι επηρέασε την πορεία του οχήματος.

Φυσικά ο 29χρονος θα πρέπει ταυτόχρονα να δώσει και απαντήσεις σε μια σειρά από επιβαρυντικά στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κινούνται επικίνδυνα και με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδας. Άλλωστε όπως έχει αποκαλυφθεί από τις κάμερες ασφαλείας λίγα μέτρα πριν το τρομερό τροχαίο, είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσει προσπέραση.

«Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 29χρονος είναι επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη κατά συρροή. Κατόπιν δικών μας αιτημάτων ενώπιων των ανακριτικών αρχών εισήχθησαν νέα στοιχεία στην δικογραφία. Αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με την εμπλοκή ενός ακόμα αυτοκινήτου, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν από την λεωφόρο Αρτέμιδος» λέει στο newsit.gr ο του 29χρονου, Χρήστος Ηλιόπουλος.

Ο δικηγόρος Χρήστος Ηλιόπουλος
Ο δικηγόρος Χρήστος Ηλιόπουλος

Παράλληλα ο κατηγορούμενος τις τελευταίες ώρες εμφανίζεται μετανιωμένος.

«Επικοινώνησα με τον πελάτη και με απόλυτο σεβασμό στην ψυχή που χάθηκε και την οικογένεια του θύματος και των τραυματιών, ζητάει συγγνώμη και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια. Τις πρώτες στιγμές ήταν σε κατάσταση σοκ και για αυτό δεν το είχε ζητήσει», λέει ο δικηγόρος του 29χρονου, Χρήστος Ηλιόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
89
83
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλιούπολη: Γονείς καταγγέλλουν σύλλογο κολύμβησης ότι αρνείται να αποδεσμεύσει τα δελτία ανήλικων αθλητών
«Οι ενέργειες αυτές πλήττουν το παιδαγωγικό πνεύμα», λένε οι γονείς που καταγγέλλουν κολυμβητικό σύλλογο, ο οποίος αρνείται να αποδεσμεύσει ανήλικους αθλητές
Κολυμβητήριο
Ακραία κακοκαιρία με χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια προς τους αγρότες
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί τους αγρότες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα «χτυπήσουν» τι περιοχές όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα, εφιστώντας την προσοχή τους για την Πέμπτη και την Παρασκευή
Τρακτέρ
Newsit logo
Newsit logo