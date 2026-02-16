Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» λέει συμμαθητής των 15χρονων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Λούτσας, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που είχε με άλλους δύο ανήλικους φίλους του το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026).

Άγνωστη παραμένει η αιτία του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον άτυχο 15χρονο. Οι δύο φίλοι του ο οδηγός και ο συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, 15 ετών και οι δύο, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, όμως δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο κολλητός τους άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο της Λούτσας.

Το 15χρονο θύμα βρισκόταν στην θέση του συνοδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε δέντρο μετά από τους επικίνδυνους ελιγμούς. Ωστόσο, η μητέρα ενός εκ των δύο τραυματιών μιλώντας στο Live News αρνήθηκε ότι ο γιος της ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα, αφού ο ανήλικος δεν ξέρει να οδηγεί, όπως η ίδια είπε. Ωστόσο οι αρχές, τον έχουν υποδείξει ως τον οδηγό.

«Τώρα έχει πάθει σοκ. ‘Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;’. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι».

Συμμαθητής ωστόσο των ανηλίκων, είπε ότι «το είχαν ξανακάνει».

Το χρονικό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, όταν ο 15χρονος οδηγός του λευκού αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα 15χρονος φίλος τους, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν λίγα λεπτά μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής όταν το λευκό αυτοκίνητο διέσχιζε την οδό Δημοκρατίας στη Λούτσα, όταν ο ανήλικος οδηγός που είχε αναπτύξει ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο χτύπησε στην αριστερή πλευρά του δρόμου και κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ο 15χρονος συνοδηγός εκσφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, ενώ ο οδηγός και ο άλλος επιβάτης τραυματίστηκαν.

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το newsit.gr η πρόσκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας 15χρονος και να τραυματιστούν οι άλλοι δύο. Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός που είδε τον θάνατο του κολλητού του.

Όπως μπορείτε να ακούσετε και στο ηχητικό που εξασφαλίσαμε ο ήχος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής.

«Τι έκανα; Τι έκανα;» φαίνεται πως ούρλιαζε ο οδηγός όταν κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. «Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο», αποκάλυψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός και ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν αδελφικοί φίλοι και έκαναν παρέα από το νηπιαγωγείο.

Στο σημείο από το πρωί του Σαββάτου κάτοικοι της περιοχής και φίλοι του ανήλικου αφήνουν λουλούδια και κεράκια. Τραγική φιγούρα η μητέρα του 15χρονου που άφησε μια ανθοδέσμη στο σημείο και κατέρρευσε.