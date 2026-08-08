Λυκαβηττός: Σε 57χρονη αγνοούμενη από την Κυψέλη ανήκει η σορός – Από πτώση ο θάνατός της

Σε 57χρονη γυναίκα, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το Σάββατο (08.08.2026) σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την εξέταση της σορού στον Λυκαβηττό, η 57χρονη από την Κυψέλη είχε χάσει τη ζωή της περίπου πριν από μιάμιση έως δύο ημέρες. Η αιτία θανάτου αποδίδεται, σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε πτώση από ύψος, ενώ στη σορό διαπιστώθηκε και κάταγμα στο χέρι.

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Η σορός εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα.

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα σε σπηλιά, σε προχωρημένη σήψη, φορώντας μπλε αμάνικο μπλουζάκι. Η κατάσταση της σορού δεν επέτρεπε αρχικά την αναγνώρισή της, με αποτέλεσμα να κληθεί ιατροδικαστής για την εξέταση.

Από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε τελικά ότι πρόκειται για την 57χρονη που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη.

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Τα ευρήματα στο σημείο, αλλά και το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας, ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από πτώση από ύψος.

Η νεκροτομή αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς η 57χρονη βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η πτώση.