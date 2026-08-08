ΥΠΕΘΑ: Μηνιαία επανεξέταση για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία

Αλλάζει σε μηνιαία από ετήσια η παράταση της παραμονής της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), δηλαδή της Πυροβολαρχίας Patriot που είναι ανεπτυγμένη στο Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr από πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η παραμονή της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) επαναξιολογείται σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΥΠΕΘΑ, η απόφαση για μηνιαία πλέον αξιολόγηση της ελληνικής παρουσίας των Patriot ερμηνεύεται και ως ένα πρώτο μήνυμα της Αθήνας προς το Ριάντ, ότι η διάθεση μιας κρίσιμης ελληνικής αντιαεροπορικής μονάδας για την προστασία της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ανεξαρτήτως των γεωπολιτικών επιλογών της σαουδαραβικής ηγεσίας.

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Μάλιστα, για την εξέλιξη αυτή έχει ήδη ενημερωθεί η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

Η απόφαση αποδίδεται στο εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, αλλά αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία μετά τη νέα αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν χθες (07.08.2026) η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Νίκο Δένδια

Το θέμα της παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία δεν προέκυψε τώρα. Ήδη από τον Μάρτιο του 2026 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε θέσει στο ΚΥΣΕΑ την ανάγκη συνεχούς επαναξιολόγησης της αποστολής, με δεδομένες τόσο τις ελληνικές ανάγκες αεράμυνας όσο και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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Η νέα παράμετρος είναι ότι αυτή η επαναξιολόγηση αποκτά πλέον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, ώστε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να εξετάζει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι παραμονής της πυροβολαρχίας στο Βασίλειο.

Η Αθήνα, άλλωστε, έχει προσφέρει στη Σαουδική Αραβία μια εξαιρετικά σημαντική στρατιωτική δυνατότητα. Οι ελληνικοί Patriot δεν έχουν απλώς συμβολική παρουσία, αλλά έχουν εμπλακεί επιχειρησιακά στην προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων και περιοχών του Βασιλείου. Μόλις στις 25 Ιουλίου 2026, η ελληνική πυροβολαρχία κατέρριψε δύο UAV στην περιοχή Γιανμπού, ενώ είχε προηγηθεί και σειρά αναχαιτίσεων κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η Τουρκία και η νέα εξίσωση

Αυτό ακριβώς είναι που, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την επιλογή του Ριάντ να προχωρήσει σε αμυντική συμφωνία με την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ.

Στην Αθήνα επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει συνεισφέρει έμπρακτα και με πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, διαθέτοντας επί χρόνια προσωπικό και ένα από τα πλέον πολύτιμα αντιαεροπορικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ελληνική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, η Τουρκία δεν έχει προσφέρει αντίστοιχη επιχειρησιακή συνδρομή στη Σαουδική Αραβία και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες κατά την πρόσφατη πολεμική κρίση με το Ιράν, διατηρώντας σαφώς πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση για μηνιαία επαναξιολόγηση της ΕΛΔΥΣΑ δεν σημαίνει αυτομάτως αποχώρηση των Patriot, ούτε ότι έχει ληφθεί αυτή τη στιγμή σχετική απόφαση. Σημαίνει όμως ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει πλέον την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας ως μια αποστολή χωρίς συγκεκριμένο ορίζοντα.

Και κυρίως στέλνει το μήνυμα προς το Ριάντ ότι η ελληνική στρατιωτική συνδρομή και η διάθεση ενός τόσο κρίσιμου οπλικού συστήματος δεν μπορούν να θεωρούνται αυτονόητες, αλλά θα αξιολογούνται σε συνάρτηση με τις εξελίξεις, τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή.

*Του Κώστα Σαρικά

Πηγή: onalert.gr