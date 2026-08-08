Συναγερμός για φωτιές τα επόμενα 24ωρα: Άνεμοι έως 9 μποφόρ και 39°C – Αττική και Βοιωτία στις «επικίνδυνες» περιοχές

Σε συναγερμό για εκδήλωση φωτιάς θα βρίσκεται αύριο (09.08.2026) η χώρα καθώς οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 8 μποφόρ ακόμα και σε Αττική και Βοιωτία περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από την καταστροφική πυρκαγιά. Τα μελτέμια θα ενισχυθούν τη Δευτέρα αγγίζοντας ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Αναλυτικά την Κυριακή αναμένονται βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικά και τα 8 σε Θράκη, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη και σε Κάσο – Κάρπαθο. Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο, εκτοξεύοντας τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

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Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε σήμερα, τη Δευτέρα αναμένονται έως 9 μποφόρ σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, στο σύνολο της Πελοποννήσου (κυρίως στην περιοχή της Λακωνίας), στο Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, στα Κύθηρα και στη δυτική και νότια Κρήτη.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τη δυτική Ελλάδα να «ψήνεται» στους 39 βαθμούς Κελσίου.

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Από την Τρίτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται και πάλι ενισχυμένα μελτέμια που θα αγγίζουν όμως τα 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 10:30 το πρωί.

Πού υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά:

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά 6 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά υπάρχει για την Κυριακή στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Η χώρα θα βρίσκεται και αύριο σε συναγερμό για εκδήλωση φωτιάς καθώς πέρα από τις αναφερόμενες περιοχές, σε κατηγορία 3 θα βρίσκονται και αρκετές περιφερειακές ενότητες σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

O καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Κυριακή 09.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 10.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 11.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.