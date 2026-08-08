Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 49χρονος για την εγκληματική οργάνωση του «Έντικ» – Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών

Εντοπίστηκε στα σύνορα με την Καλλιθέα - Οι αρχές είχαν πληροφορίες στα «χέρια» τους πως επέστρεψε στην Ελλάδα αφότου είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας, στο Παλαιό Φάληρο, προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής (07.08.2026) αστυνομικοί.

Οι αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν 49χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε, από το 2025 ένταλμα σύλληψης του Τμήματος Εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να άνηκε στην ρωσόφωνη μαφία και συγκεκριμένα στην εγκληματική οργάνωσης του Έντικ, τα μέλη της οποίας εκβίασαν επιχειρηματίες και έκαναν επιθέσεις σε άτομα με τα οποία είχαν διαφορές. Η σύλληψη έγινε στο Παλαιό Φάληρο, στα σύνορα με την Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο το τελευταίο διάστημα επέστρεψε στην Ελλάδα. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης, κατά την οποία αποκαλύφθηκε η δράση κυκλώματος που φέρεται να εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Το δεύτερο άτομο είχε αφεθεί ελεύθερο τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εντοπίστηκε να επιβαίνει στο ίδιο όχημα με τον 49χρονο, ο οποίος αναζητούνταν βάσει εντάλματος σύλληψης. Ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

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