Σταθεροποιητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Θεσσαλονίκης στις πιο πρόσφατες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά παρατηρούνται διακυμάνσεις μεταξύ των καθημερινών μετρήσεων γύρω από ένα υψηλό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 24/01/2022 και της Τρίτης 25/01/2022 είναι:

-Σταθερή (+10%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 22/01/2022 και της Κυριακής 23/01/2022.

-Σταθερή (-7%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 17/01/2022 και Τρίτης 18/01/2022

«Τα λύματα δείχνουν 42.000 φορείς του ιού».

Η Ομάδα του ΑΠΘ, με βάση διεθνή επιστημονική δημοσίευση που έχει κάνει, υπολογίζει από τη συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα ότι στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή νοσούν με Covid-19 περί τα 42.000 άτομα, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο τα 19.000 καταγεγραμμένα ενεργά κρούσματα στην πόλη, όσο και τα μη καταγεγραμμένα, δηλαδή κυρίως τους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού.

«Οι αναλύσεις μας για την παρουσία των παραλλαγών του SARS-CoV-2 στα λύματα δείχνουν ότι από τον συνολικό αριθμό των 42.000 που υπολογίζεται ότι είναι φορείς και εκκρίνουν ιικό φορτίο, οι 11.000 έχουν μολυνθεί από το πιο λοιμογόνο στέλεχος Δέλτα και οι 31.000 από το υπερμεταδοτικό στέλεχος Όμικρον. Αυτό ερμηνεύει εξάλλου και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, όπου οι άνθρωποι που θα χρειαστούν νοσηλεία ή και διασωλήνωση είναι φορείς του στελέχους Δέλτα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό -όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη- να σπεύσουν για την αναμνηστική δόση του εμβολίου».

Η μεθοδολογία

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η μοριακή μέθοδος real-time PCR, που ανέπτυξε η Ομάδα του ΑΠΘ, έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει επιλεκτικά το τμήμα του γονιδιώματος που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα του στελέχους Όμικρον.

Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των μολυσμένων ατόμων (συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί φορείς) από τις εξορθολογισμένες μετρήσεις της συγκέντρωσης του ιού στα λύματα στηρίζεται σε μία πρωτοποριακή ανάλυση μέσα από σύνθετη μαθηματική επεξεργασία με πληθυσμιακά ισοζύγια και ιατρικά στοιχεία για τη διαφορετική ποσοτικά έκκριση ιικού φορτίου από μολυσμένους φορείς στις διάφορες ημέρες που διαρκεί η νόσος (Petala, M., Kostoglou, M., Karapantsios, Th., Dovas, Ch., Lytras, Th., Paraskevis, D., Roilides, E., Koutsolioutsou-Benaki, A., Panagiotakopoulos, G., Sypsa, V., Metallidis, S., Papa, A., Stylianidis, E. Papadopoulos, A., Tsiodras, S., Papaioannou, N., “Relating SARS-CoV-2 shedding rate in wastewater to daily positive tests data: A consistent model based approach”, Science of the Total Environment, 2021, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.150838)

Σμαρώ Αβραμίδου

*Τα διαγράμματα παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.