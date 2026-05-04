Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια

Παράλληλα παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες
Η Αστυπάλαια κηρύχθηκε σήμερα (04/05/2026) σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, ενώ παρατάθηκε το μέτρο για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.

Ειδικότερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών.

Επίσης, παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.

