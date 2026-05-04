Ηράκλειο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στον 57χρονο πορτιέρη – Δέχτηκε αστραπιαία τη μαχαιριά

Ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως πιο καθαρά όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής (01.05.2026) έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, όπου ένας 57χρονος πορτιέρης δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε με μαχαίρι.

Στο υλικό που δημοσιεύτηκε από το cretalive.gr, καταγράφεται η στιγμή που τρεις νεαροί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πλησιάζουν το μπαρ στο Ηράκλειο ενώ κρατούν πιστόλια κρότου και μαχαίρι, δείχνοντας από την αρχή επιθετικές διαθέσεις.

Μέσα από την τζαμαρία, ο 57χρονος πορτιέρης και ένας συνάδελφός του αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει και αντιδρούν αμέσως. Πετάγονται προς την είσοδο και ο 57χρονος ανοίγει τη γυάλινη πόρτα για να τους απωθήσει. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δέχεται γρήγορα τη μαχαιριά.

Το βίντεο δείχνει στη συνέχεια τον τραυματισμένο άνδρα να υποχωρεί προς το εσωτερικό του μαγαζιού, όπου αρπάζει μια ποιμενική ράβδο για να αμυνθεί, ενώ άλλος εργαζόμενος παίρνει ένα σκαμπό από το μπαρ.

Παράλληλα, σε άλλο σημείο του υλικού φαίνεται και το αυτοκίνητο των δραστών να κινείται απειλητικά, προσπαθώντας να χτυπήσει τον 57χρονο.

Ο 57χρονος για περίπου 10 ήμερες θα πρέπει να βρίσκεται σε ακινησία στο σπίτι του, όπως τον συμβούλευαν οι γιατροί.

Ο ίδιος ο πορτιέρης περιέγραψε στο Mega τα όσα έζησε λέγοντας: «με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο. Τον Οκτώβριο είχαν ξαναέρθει και έκαναν πάλι φασαρία. Τους πέταξαν έξω τότε και αυτοί το κρατούσαν. Τώρα ήρθαν ξανά και τους είπα ότι δεν θα μπουν στο μπαρ. Άρχισαν φασαρία. Ένας κρατούσε μαχαίρι και οι άλλοι δύο είχαν και πιστόλια κρότου επάνω τους και με σημάδευαν».

Οι τρεις νεαροί, τα δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ο ανήλικος φίλος τους, έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη 06.05.2026 και την Πέμπτη 07.05.2026 αντίστοιχα, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.