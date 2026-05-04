Θρήνος στην κηδεία του Γιάννη Κολοτούρα – «Αποχαιρετήσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο», έγραψε η Κατερίνα Παναγοπούλου

Με πόνο ψυχής οι φίλοι και οι συγγενείς του Γιάννη Κολοτούρα, του γενικού διευθυντή και συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione, του είπαν το «στερνό» αντίο στην κηδεία του. Η καλή του φίλη, Κατερίνα Παναγοπούλου, έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση για τον επιχειρηματία που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών, χτυπημένος από καρκίνο.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες αναφέρεται στον εξαιρετικό άνθρωπο και επιστήθιο φίλο της, που ήταν και η «ήρεμη δύναμη» πίσω από την επιτυχημένη εταιρεία Zeus+Dione. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος του MEGA, η κηδεία του Γιάννη Κολοτούρα έγινε τη Δευτέρα (04.05.2026).

Εν τω μεταξύ, το δικό της «αντίο» του είπε δημοσίως λίγη ώρα νωρίτερα και η πρώην συνεργάτιδά του και φίλη του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

Πριν λίγο αποχαιρετήσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας κύριος, αξιοπρεπής, αξιόλογος, με τεράστια καρδιά και καλοσύνη, σπάνια περηφάνια κ ανωτερότητα, μα πάνω από όλα με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά.

Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ. Ότι δεν θα πάμε τις ξένοιαστες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα κάνουμε μελλοντικά σχέδια, ότι δεν θα με συμβουλεύσεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα την μεγάλη εικόνα και όσα αξίζουν πραγματικά. Ακόμα ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου. Ακόμα παίζω στο μυαλό μου σκηνές από το έργο μας και τρέχουν διαρκώς δάκρυα. Και αυτή τη φορά δεν μπορώ καν να σε πάρω να με παρηγορήσεις όπως πάντα γαμώτο.

Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις για πάντα μία μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Ότι μου την έσκασες τόσο νωρίς. “Ξέρεις εμείς οι αντικοινωνικοί δεν βάζουμε εύκολα ανθρώπους στη ζωή μας. Μα όταν κάνουμε είναι για μια ζωή”, λέγαμε. Μου την έκανες σε αυτήν. Θα σε περιμένω όμως στην επόμενη αγαπημένε μου Γιάννη. Καλό σου ταξίδι στις αιώνες θάλασσες, που τόσο αγαπάς», έγραψε η Κατερίνα Παναγοπούλου στην ανάρτησή της.

Ο Γιάννης Κολοτούρας ήταν η «ψυχή» της Zeus+Dione και βρισκόταν πάντα κοντά στην ομάδα του. Ο θάνατός του που έγινε γνωστός το Σάββατο (02.05.2026) συγκλόνισε όχι μόνο τους εργαζόμενους στην εταιρεία του αλλά και όλους τους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα, δεν ήταν λίγα τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα που αναφέρθηκαν δημοσίως στον θάνατό του.