Μαφία της Κρήτης: Σοκαριστικά βίντεο με μέλη να αδειάζουν αυτόματα όπλα και καλάσνικοφ σε γλέντια

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μέλη της «μαφίας της Κρήτης», με τις αρχές να ερευνούν πυρετωδώς για στοιχεία σχετικά με τις φερόμενες αγοραπωλησίες όπλων και πυρομαχικών. Παράλληλα, στο κύκλωμα συμμετείχαν και ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστή που είχαν συλληφθεί.

Αυτή τη φορά, σοκ προκαλούν βίντεο που κυκλοφόρησαν από κρητικά πανηγύρια και γλέντια, κατά τα οποία τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» ρίχνουν με περίστροφα και καραμπίνες στον αέρα.

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Στα πλάνα φαίνονται να χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό, με την «δικαιολογία» της παράδοσης της μπαλωθιάς στο νησί. Στέκονται δίπλα σε κόσμο που προσπαθεί να καλυφθεί και να κλείσει τα αυτιά του. Είναι σε δημόσιους χώρους με πολλά τραπεζοκαθίσματα στα οποία δεν αποκλείεται να βρίσκονται κοντά οικογένειες με παιδιά.

Οι υποθέσεις της «μαφίας της Κρήτης» ξεκίνησαν να απασχολούν από τον Αύγουστο του 2025 τις αρχές. Φυσίγγια, όπλα, πολυτελή αυτοκίνητα, ναρκωτικά και τεράστια ποσά χρημάτων έχουν βρεθεί και κατασχεθεί από παράνομες ενέργειες και αγοραπωλησίες. Τα μέλη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 90 και οι παρανομίες συνεχώς αποκαλύπτωνται.

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Για την υπόθεση του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή, είχε ασκηθεί κατηγορία για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση. Αμφότεροι φέρονται να συνέτασσαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις.

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να σχετίζονται με την «μαφία της Κρήτης», κατηγορούνται για δωροληψία, ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.

Σήμερα το μεσημέρι (27.07.2026) ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου στον ανακριτή Χανίων. Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν τον τοξικολόγο ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή ο ιατροδικαστής ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.