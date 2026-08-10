Ελλάδα

Μαγνησία: Γροθιές σε γυμναστήριο για ένα όργανο – «Θα περιμένετε να τελειώσω»

Δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν 18χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή
Γυμναστήριο
Γυμναστήριο / Φωτογραφία αρχείου
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Σε αρένα μετατράπηκε γυμναστήριο στη Μαγνησία. Δύο παρέες συνεπλάκησαν για μία θέση σε όργανο γυμναστικής.

Τη Δευτέρα (10.08.2026) ένας 18χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, με την κατηγορία ότι γρονθοκόπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε γυμναστήριο στην περιοχή της Σούρπης στη Μαγνησία.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου, όταν δύο αδέλφια βρίσκονταν στο γυμναστήριο.

Ο ανήλικος παθών μαζί με έναν φίλο του ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον 18χρονο και τον ανήλικο αδελφό του, με αφορμή τη χρήση ενός οργάνου γυμναστικής.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 18χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του τραυματισμούς στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο γυμναστήριο και παρενέβη για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, ανέφερε ότι οι δύο φίλοι πήγαν προς το όργανο γυμναστικής και είπαν ότι, αφού είχαν έρθει εκεί, θα προπονούνταν πλέον οι ίδιοι.

Ο 15χρονος αδελφός του κατηγορούμενου φέρεται να τους απάντησε: «Θα τελειώσω εγώ πρώτα και μετά θα ξεκινήσετε εσείς».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι δύο φίλοι άρχισαν να σπρώχνουν τον 15χρονο, ενώ ακούστηκε και μία βρισιά. Τότε ο 18χρονος, έσπρωξε τους δύο ανήλικους και προσπάθησε να υπερασπιστεί τον αδελφό του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 18χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για την αναγνώριση των ελαφρυντικών.

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