Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος Σέρβος τουρίστας παρά το ΚΑΡΠΑ που του έκανε ναυαγοσώστης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος Σέρβος τουρίστας στην παραλία της Σάρτης στη Χαλκιδική. Ένας ναυαγοσώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο εκείνος δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, μόλις έβγαλαν τον Σέρβο τουρίστα από τη θάλασσα, ναυαγοσώστης προχώρησε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ, αλλά ο 56χρονος δεν ανταποκρίθηκε.

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Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Σάρτη στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 56χρονος έχασε τη ζωή του.