Νίκος Καλογερόπουλος: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία του καταξιωμένου ηθοποιού

Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (09.08.2026) και ο θάνατός του έχει σκορπίσει θλίψη στον χώρο της τέχνης. Μία ημέρα με τον θάνατο του καταξιωμένου ηθοποιού η οικογένειά του ανακοίνωσε το πού και το πότε θα γίνει η κηδεία του.

Όσοι θέλουν να πουν στο «στερνό αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο θα συγκεντρωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η πολιτική κηδεία του.

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Παράλληλα, η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντί στεφάνων, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά «Το σπίτι του ηθοποιού».

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το σπίτι του ηθοποιού”», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου, σύμφωνα με το tlife.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πιο γνωστός ρόλος του Νίκου Καλογερόπουλου στον κινηματογράφο είναι ο θρυλικός Παπαδόπουλος στη «Λούφα και Παραλλαγή» που του χάρισε το πρώτο του βραβείο.