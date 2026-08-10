Έρχεται η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη Belh@rra του Πολεμικού Ναυτικού

Η 30η Οκτωβρίου έχει «κλειδώσει», εκτός απροόπτου, ως η ημερομηνία για να παραδοθεί η δεύτερη ελληνική φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» τύπου FDI HN στο Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του OnAlert. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στον σχεδιασμό που πραγματοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό και η Naval Group, με την τελετή παράδοσης – παραλαβής για τη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία της Λοριάν, ακολουθώντας ουσιαστικά την ίδια διαδικασία με την παράδοση της πρώτης ελληνικής FDI «ΚΙΜΩΝ». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη Belharra του Στόλου έχει ήδη αρχίσει και πλέον το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Το πλοίο έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων δοκιμών, ενώ απομένουν οι τελευταίες δοκιμές εν πλω και μια σειρά τελικών ελέγχων και δοκιμών εν όρμω πριν από την επίσημη παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό. Ταυτόχρονα, το σύνολο πλέον του πληρώματος της «ΝΕΑΡΧΟΣ» βρίσκεται στη Γαλλία, όπου σε συνεργασία με τα στελέχη και τους τεχνικούς της Naval Group εκπαιδεύεται πάνω στο ίδιο το πολεμικό πλοίο. Πρόκειται για διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ακολουθήθηκε στην «ΚΙΜΩΝ», με στόχο όταν υψωθεί η ελληνική σημαία στη «ΝΕΑΡΧΟΣ», το πλήρωμα να έχει ήδη αποκτήσει το επίπεδο εξοικείωσης που απαιτείται για να αναλάβει πλήρως το πλοίο και να περάσει στην επόμενη φάση της επιχειρησιακής του ένταξης.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού

Στην τελική ευθεία οι δοκιμές της «ΝΕΑΡΧΟΣ» Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η δεύτερη ελληνική FDI κινείται απόλυτα εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς να έχει προκύψει ζήτημα το οποίο να δημιουργεί ανησυχία σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το μεγαλύτερο μέρος των δοκιμών έχει ήδη ολοκληρωθεί και απομένουν συγκεκριμένες τελικές διαδικασίες, τόσο στη θάλασσα όσο και στη βάση της Naval Group στη Λοριάν. Οι δοκιμές εν πλω αποτελούν κρίσιμο στάδιο για κάθε νέο πολεμικό πλοίο, καθώς εκεί ελέγχονται σε πραγματικές συνθήκες η συμπεριφορά της πλατφόρμας, το σύστημα πρόωσης, η ηλεκτρική εγκατάσταση, τα συστήματα ναυτιλίας και επικοινωνιών, αλλά και η συνεργασία των αισθητήρων και των επιμέρους υποσυστημάτων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι τελευταίοι έλεγχοι εν όρμω, ώστε να κλείσουν όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες πριν από την παράδοση. Στόχος είναι στις 30 Οκτωβρίου να πραγματοποιηθεί στη Λοριάν η τελετή παράδοσης – παραλαβής και η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στη «ΝΕΑΡΧΟΣ», σηματοδοτώντας την ένταξη της δεύτερης FDI HN στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού

Όλο το πλήρωμα στη Γαλλία – Εκπαίδευση πάνω στο πλοίο Το δεύτερο στοιχείο που δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει περάσει πλέον στην τελική φάση είναι η μετακίνηση του συνόλου του πληρώματος της φρεγάτας στη Γαλλία. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναύτες βρίσκονται στη Λοριάν και η εκπαίδευσή τους γίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό πάνω στη «ΝΕΑΡΧΟΣ». Η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι FDI HN αποτελούν τεχνολογικά ένα μεγάλο άλμα σε σχέση με τις φρεγάτες προηγούμενης γενιάς που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η ψηφιακή αρχιτεκτονική του πλοίου, ο πολύ υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης, το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης τύπου SETIS, το ραντάρ τύπου Sea Fire και συνολικά η διασύνδεση αισθητήρων, όπλων και επικοινωνιών απαιτούν διαφορετική φιλοσοφία εκπαίδευσης και λειτουργίας. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την «ΚΙΜΩΝ» αποτελεί ήδη πολύτιμη παρακαταθήκη. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει πλέον στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος τη νέα κλάση και αυτή η τεχνογνωσία θα πολλαπλασιάζεται όσο προστίθενται οι επόμενες FDI. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα επαναληφθεί στη συνέχεια για τη «ΦΟΡΜΙΩΝ» και αργότερα για τη «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», δημιουργώντας σταδιακά έναν μεγάλο πυρήνα στελεχών του Στόλου με εμπειρία στις πλέον σύγχρονες μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού / πηγή φωτογραφίας Naval Group

Δύο FDI στον Στόλο έως το τέλος του 2026 Με την παράδοση της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ», το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει πλέον δύο FDI HN, την «ΚΙΜΩΝ» και τη «ΝΕΑΡΧΟΣ». Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ουσιαστικά ένας μικρός αλλά ομοιογενής πυρήνας δύο μονάδων της νέας γενιάς. Η πρώτη ελληνική FDI άνοιξε τον δρόμο και επέτρεψε στο Πολεμικό Ναυτικό να περάσει από τη θεωρητική εκπαίδευση στην πραγματική επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων συστημάτων. Η δεύτερη μονάδα επιτρέπει πλέον διαφορετικό σχεδιασμό, καθώς δύο FDI μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικές αποστολές ή να επιχειρούν μαζί ως τμήμα μιας ισχυρής ναυτικής δύναμης.

Η φρεγάτα «Φορμίων» του Πολεμικού Ναυτικού / EUROKINISSI

Η «ΦΟΡΜΙΩΝ» ακολουθεί – Το επόμενο μεγάλο βήμα Η τρίτη ελληνική FDI, η φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ», βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο και έχει ήδη περάσει στη φάση των θαλάσσιων δοκιμών. Με βάση τον σχεδιασμό του προγράμματος, η τυπική παράδοση του πλοίου προβλέπεται έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, η «ΦΟΡΜΙΩΝ» θα παραμείνει στη Γαλλία για πρόσθετες εργασίες και την ενσωμάτωση της αναβαθμισμένης διαμόρφωσής της, πριν πάρει τον δρόμο για την Ελλάδα. Η άφιξη και ουσιαστική ένταξή της στο Στόλο τοποθετείται μέσα στο 2027, με την άνοιξη να αποτελεί τον βασικό χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και την αναχώρησή της από τη Λοριάν.Έτσι, μέσα στο 2027 το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορεί πλέον να διαθέτει τρεις FDI, γεγονός που αλλάζει σημαντικά την ισορροπία μεταξύ των παλαιότερων και των νέας γενιάς μονάδων επιφανείας.

Η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» του Πολεμικού Ναυτικού / EUROKINISSI

Η «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» ολοκληρώνει την τετράδα Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την τέταρτη ελληνική FDI HN, τη φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού για τον Στόλο της επόμενης δεκαετίας. Η παράδοση της τέταρτης φρεγάτας τοποθετείται με βάση τον σημερινό σχεδιασμό στο τέλος του 2028. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» θα κατασκευαστεί εξαρχής με πρόβλεψη για την πλέον εξελιγμένη ελληνική διαμόρφωση, ενσωματώνοντας δυνατότητες οι οποίες στις πρώτες μονάδες προστίθενται μέσω των διαδοχικών αναβαθμίσεων. Η τέταρτη FDI συνδέεται και με τη φιλοσοφία για περαιτέρω αύξηση της ισχύος πυρός των ελληνικών πλοίων, με τις προβλέψεις για νέους εκτοξευτές και δυνατότητα αξιοποίησης όπλων πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς να δίνουν στις FDI προοπτικά δυνατότητες πέρα από τον κλασικό ρόλο μιας φρεγάτας αεράμυνας περιοχής.

Η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού / EUROKINISSI

Από την «ΚΙΜΩΝ» στη «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»: Η εξέλιξη της ελληνικής διαμόρφωσης Οι τέσσερις ελληνικές FDI δεν ακολουθούν απολύτως την ίδια διαμόρφωση κατά την αρχική παράδοσή τους, καθώς το πρόγραμμα εξελίσσεται σταδιακά με την ενσωμάτωση πρόσθετων απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού. Η «ΚΙΜΩΝ», ως πρώτη μονάδα της κλάσης, αποτελεί ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης και προβλέπεται να δεχθεί πρόσθετες εργασίες ώστε να φτάσει στο τελικό ελληνικό standard. Η «ΝΕΑΡΧΟΣ» παραδίδεται έχοντας ήδη ενσωματώσει περισσότερες από αυτές τις απαιτήσεις, ενώ η «ΦΟΡΜΙΩΝ» βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην τελική διαμόρφωση και για τον λόγο αυτό προβλέπεται να παραμείνει στη Λοριάν μετά την τυπική παράδοσή της, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στην τελική εικόνα, οι τρεις πρώτες FDI θα διαθέτουν κοινό πυρήνα δυνατοτήτων με 32 ASTER 30, RAM 21 θέσεων, οκτώ Exocet MM40 Block 3C, πυροβόλο 76 χιλιοστών, προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμέτρων, radar Sea Fire, SETIS και πλήρες ανθυποβρυχιακό πακέτο Kingklip Mk2/CAPTAS-4, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ομοιοτυπία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η μεγαλύτερη εξέλιξη αναμένεται με την τέταρτη φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», η οποία σχεδιάζεται εξαρχής πάνω στην πλέον προηγμένη ελληνική διαμόρφωση και αποτελεί τη βάση για το επόμενο επίπεδο δυνατοτήτων των FDI HN. Σε αυτό εντάσσεται και η πρόβλεψη για Sylver A70 και δυνατότητα αξιοποίησης στρατηγικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, εξέλιξη που, εφόσον ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα προσθέσει για πρώτη φορά στις μεγάλες μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού δυνατότητα προσβολής στρατηγικών στόχων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Το κρίσιμο, πάντως, για το Ναυτικό είναι ότι οι διαφορετικές αρχικές διαμορφώσεις δεν θα δημιουργήσουν διαφορετικές κλάσεις καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή αναβάθμιση και των προηγούμενων πλοίων, ώστε σε βάθος χρόνου «ΚΙΜΩΝ», «ΝΕΑΡΧΟΣ», «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» να συγκλίνουν σε ένα όσο το δυνατόν κοινότερο και ιδιαίτερα ισχυρό επιχειρησιακό standard.

Η φρεγάτα «Κίμων» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας / EUROKINISSI