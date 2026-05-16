«Μαϊμού» φάρμακα και ψεύτικοι γιατροί σε πανευρωπαϊκό κύκλωμα – Άρρωστοι με ανίατες ασθένειες σταμάτησαν θεραπείες, έρευνα και στην Αττική

«Μαϊμού» φάρμακα, ψεύτικοι γιατροί που υπόσχονταν θεραπεία για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες - Σε αρκετές περιπτώσεις ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους πιστεύοντας ότι τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα
Στη μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πουλούσε πλαστά συμπληρώματα και ψεύτικα φάρμακα για σοβαρές ασθένειες συμμετείχε και η Ελλάδα, μέσω της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση για την οργάνωση με τα πλαστά συμπληρώματα και ψεύτικα φάρμακα πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, με τη συμμετοχή Αρχών από 15 χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των ερευνών στη χώρα μας, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποίησαν έρευνα σε εταιρεία logistics στην Αττική, συλλέγοντας στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική ομάδα δρούσε από το 2019 με οργανωμένη και ιεραρχική δομή. Τα μέλη της είχαν δημιουργήσει εταιρείες μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 διαφορετικά συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Η πώληση των παράνομων προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Για να πείσουν τα θύματά τους, χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων, αλλά και ψεύτικων γιατρών, παρουσιάζοντας τα σκευάσματα ως θεραπείες για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικά κέντρα, όπου άτομα προσποιούνταν γιατρούς ή ειδικούς υγείας και επικοινωνούσαν με τα θύματα, προτρέποντάς τα να αγοράσουν τα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Eurojust, ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους πιστεύοντας ότι τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα. Κάθε φορά που ένα προϊόν συσσωρεύε πάρα πολλά παράπονα, απλώς μετονομαζόταν και επανακυκλοφορούσε.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση έγιναν έρευνες σε 113 σημεία σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Συνελήφθησαν βασικά μέλη της οργάνωσης σε Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, ενώ στη Ρουμανία απενεργοποιήθηκαν 196 ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνταν για την πώληση των προϊόντων.

Παράλληλα, εντοπίστηκε στη Βουλγαρία η κεντρική αποθήκη του κυκλώματος, όπου κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων, ενώ στην Πολωνία δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές Αρχές εκτιμούν ότι ο παράνομος τζίρος της οργάνωσης έφτασε τα 240 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο εταιρειών και προσώπων που εμπλέκονταν στη διακίνηση και προώθηση των παράνομων προϊόντων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

