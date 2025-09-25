Μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα: Βρήκαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο

Ένας άνδρας 77 ετών συνελήφθη, καθώς στο διαμέρισμά του σε περιοχή της Αττικής εντοπίστηκε πλήθος αρχαίων ευρημάτων αλλά και ένα ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε ένα μπουκαλάκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 77χρονος Έλληνας, που στο σπίτι του εντοπίστηκε το έμβρυο και τα αρχαία, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Στο σπίτι του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και 1 φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο 77χρονος στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να παραδώσει τα αντικείμενα και έτσι η άδεια του ανακλήθηκε για όλα τα αντικείμενα, ενώ για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί, ενώ συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.