Ελλάδα

Μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα: Βρήκαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης δεκάδες αρχαία αντικείμενα - Ο 77χρονος αρνούνταν παραδώσει τα αρχαία που είχε σπίτι του
Μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα: Βρήκαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο

Ένας άνδρας 77 ετών συνελήφθη, καθώς στο διαμέρισμά του σε περιοχή της Αττικής εντοπίστηκε πλήθος αρχαίων ευρημάτων αλλά και ένα ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε ένα μπουκαλάκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 77χρονος Έλληνας, που στο σπίτι του εντοπίστηκε το έμβρυο και τα αρχαία, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Στο σπίτι του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και 1 φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο 77χρονος στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά. Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Πολύτιμα αρχαία αντικείμενα που ο 77χρονος αρνούνταν να παραδώσουν
Πολύτιμα αρχαία αντικείμενα που ο 77χρονος αρνούνταν να παραδώσουν
Τα αρχαία που εντοπίστηκαν στο σπίτι του 77χρονου
Τα αρχαία που εντοπίστηκαν στο σπίτι του 77χρονου

Ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να παραδώσει τα αντικείμενα και έτσι η άδεια του ανακλήθηκε για όλα τα αντικείμενα, ενώ για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί, ενώ συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Το έμβρυο που εντοπίστηκε στο σπίτι του 77χρονου
Το έμβρυο που εντοπίστηκε στο σπίτι του 77χρονου

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ηφαίστειο προκάλεσε τους 30.000 σεισμούς στη Σαντορίνη - Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη
Όπως προκύπτει, από τη μελέτη μάγμα κυκλοφόρησε ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά
Σεισμοί στη Σαντορίνη 3
Newsit logo
Newsit logo