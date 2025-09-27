Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η ανάρτησή της μαζί με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Παρούσα στην εκδήλωση του Calamos Investments, που διοργανώθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νέα Υόρκη, ήταν το Σάββατο (27.09.2025) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια των συναντήσεων και ομιλιών που είχε ο πρωθυπουργός μέσα στην εβδομάδα στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι φωτογραφήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αλλά και με την πρέσβη των ΗνωμένωνΠολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή της, η Μαρέβα Γκραμπόφκι, μοιράστηκε μία φωτογραφία από την σημερινή εκδήλωση, στην οποία φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, καθώς και ο CEO της Calamos Investments, Τζον Κουδούνης.

«Με μεγάλη χαρά παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση του Calamos Investments που διοργανώθηκε προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle και τον CEO της Calamos Investments John Koudounis», έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του πρωθυπουργού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Υπενθυμίζεται, ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.