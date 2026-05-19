Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Θράκη, Θεσσαλία, Κρήτη και Δωδεκάνησα – Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Βροχερός θα είναι ο καιρός σε ορισμένες περιοχές της χώρας αύριο Τετάρτη (20.05.2026) με σποραδικές καταιγίδες να σημειώνονται σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη ενώ θα πνέουν στα πελάγη ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως στα ορεινά αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι αυξημένες με πιθάνοτητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.