Ελλάδα

Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Θράκη, Θεσσαλία, Κρήτη και Δωδεκάνησα – Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ
Καιρός
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Βροχερός θα είναι ο καιρός σε ορισμένες περιοχές της χώρας αύριο Τετάρτη (20.05.2026) με σποραδικές καταιγίδες να σημειώνονται σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη ενώ θα πνέουν στα πελάγη ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, αυξημένες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως στα ορεινά αυξημένες.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι αυξημένες με πιθάνοτητα τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
104
103
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Φώναζα "πάρτε τα λεφτά και αφήστε μου τα χαρτιά"» λέει η αθλήτρια Ανδριάνα Φωτακοπούλου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην Πάτρα
«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 Ρομά και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’» περιγράφει η πρώην πρωταθλήτρια στίβου
Ανδριάνα Φωτακοπούλου
«Σείστηκε» το Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς: Οι Εύζωνες με ποντιακή φορεσιά για να τιμήσουν τα 107 χρόνια από την Γενοκτονία
Οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανήμερα στις 19 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Σε εξέλιξη 160 κλινικές μελέτες για σοβαρά και σπάνια νοσήματα
Ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, γράφει για την αξία των κλινικών μελετών και τι σημαίνουν για τους ασθενείς
Θάνος Δημόπουλος
Newsit logo
Newsit logo