Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Στον «Ευαγγελισμό» για παρακολούθηση η σύζυγος του πρωθυπουργού

Η σύζυγος του πρωθυπουργού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού προς τη Λάρισα
/ NDP PHOTO

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» παραμένει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες (17.04.2026) κατά τη διάρκεια ταξιδιού της προς τη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, με τους γιατρούς να κρίνουν σκόπιμη την παραμονή της για παρακολούθηση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε αισθανθεί ελαφρά αδιαθεσία, λόγω ήπιας στομαχικής διαταραχής, ενώ ταξίδευε οδικώς στην εθνική οδό και, για προληπτικούς λόγους, επισκέφθηκε αρχικά ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα. Εκεί υποβλήθηκε στις πρώτες εξετάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο και συνέχισε το ταξίδι της προς την Αθήνα.

Το πρωί του Σαββάτου (18.04.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό», όπου παρέμεινε για περίπου μιάμιση ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί τόσο για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του όσο και για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo