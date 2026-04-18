Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα επίσκεψη του πρωθυπουργού στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε και το πρωί του Σαββάτου (18.04.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί εκ νέου για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο πρωθυπουργός έφθασε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» περίπου στις 11.30 και παρέμεινε εκεί για περίπου μιάμιση ώρα, αποχωρώντας λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Η νέα του επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθεί την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, μετά το σοβαρό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη παραμένει σταθερή, αν και εξακολουθεί να κρίνεται κρίσιμη. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, προχωρούν σταδιακά στη μείωση των φαρμάκων καταστολής, με στόχο, όταν περάσουν τα κρίσιμα πρώτα εικοσιτετράωρα, να επιχειρηθεί η αφύπνισή του και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, που εκτιμάται σε δέκα έως δεκαπέντε ημέρες, θεωρείται καθοριστικό. Οι γιατροί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε, αμέσως μετά τη διαπίστωση ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου, κρίνοντας ότι ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες εξετάσεις και στη συνέχεια στην επέμβαση που κρίθηκε επιβεβλημένη.