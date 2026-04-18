Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του, μειώνουν τα φάρμακα καταταστολής οι γιατροί

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη
Γιώργος Μυλώνακης
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι θεράποντες ιατροί του Γιώργου Μυλωνάκη προχωρούν σταδιακά στη μείωση των φαρμάκων καταστολής, με στόχο, αφού περάσουν τα κρίσιμα εικοσιτετράωρα, να επιχειρήσουν την αφύπνισή του και να αξιολογήσουν την πορεία της κατάστασής του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, που εκτιμάται σε δέκα έως δεκαπέντε ημέρες, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

 

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη προέκυψε όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων,  διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αντιμετώπισή του με εμβολισμό.

 

Από την πρώτη στιγμή, στενοί συνεργάτες του, καθώς και κυβερνητικά στελέχη, παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας επίσκεψης του πρωθυπουργού στο νοσοκομείο.

Πολιτική
