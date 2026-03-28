Μαρινέλλα: Οι μεγάλοι έρωτες με Καζαντζίδη και Βοσκόπουλο και η απόφαση κόντρα στο κατεστημένο

«Έκανα δύο γάμους, ο ένας με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ο άλλος με τον Τόλη Βοσκόπουλο, είχα και δυο-τρεις μεγάλες σχέσεις». Αυτά έχει πει σε ανύποπτο χρόνο η Μαρινέλλα, η τεράστια ερμηνεύτρια του ελληνικού πενταγράμμου.

Η Μαρινέλλα, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών το Σάββατο 28.03.2026, αφήνοντας «ορφανό» το ελληνικό τραγούδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για τον άλλο μεγάλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη, η Μαρινέλλα θυμάται: «Mε άκουσε να τραγουδώ το ”Πικρό ψωμί” του Γιώργου Μητσάκη. Και με έκανε ταίρι του, στο πάλκο, αλλά και στη ζωή, έως το 1966. Τον Καζαντζίδη τον γνώρισα από τον Στέλιο Ζαφειρίου.

Εγώ δεν είχα ιδέα ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν τον ήξερα. Μου λέει ”Τραγουδάς ωραία, μπράβο! Σεκόντα ξέρεις να κάνεις;” Λέω ”Ξέρω” και μετά μου λέει ”Ψαρεύεις;” Λέω ”Βεβαίως” και με ρωτά ”Πάμε για ψάρεμα;” Ψαρέψαμε, δεν πιάσαμε τίποτε, αλλά μάλλον έπεσε ένα φλερτάκι εκεί θυμάμαι», είχε πει η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Η Μαρινέλλα μιλώντας για μία απόφαση που πήρε για την προσωπική της ζωή, είχε δηλώσει: «Έκανα δύο γάμους, ο ένας με το Στέλιο Καζαντζίδη και ο άλλος με τον Τόλη Βοσκόπουλο, είχα και δυο-τρεις μεγάλες σχέσεις. Είδα τη ζωή μου, τον γάμο μου, για οχτώ χρόνια, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, αλλά και την τετράχρονη σχέση μου με τον Φρέντι Σερπιέρη να γίνεται ”βορά” των περιοδικών». Γνώρισα τον πατέρα της Τζωρτίνας, γεννήθηκε εκείνη, με τον Φρέντι (σ.σ. Σερπιέρη) μείναμε καλοί φίλοι. Αν κάνεις τη σούμα, βγαίνουν πολλά χρόνια. Από τότε που το παιδί μου έγινε 11-12 ετών, είπα: “Δεν σε παίρνει πια, κoρίτσι μου, τελείωσαν οι άντρες για σένα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ήθελα η κόρη μου να με βλέπει μια με τον έναν γκόμενο και μια με τον άλλο, ούτε να διαβάζει για τους έρωτές μου στα περιοδικά. Είμαι χορτάτη. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα έρωτα, ευχαριστήθηκα, το φόρεσα αυτό το “κοστούμι”. Κάτσε να κάνω την αφαίρεση… Τριάντα χρόνια είμαι χωρίς άντρα. Δεν λέω ότι δεν με φλέρταραν από τότε, αλλά όλα είναι στο μυαλό μας.

Όπως πέταξα ένα πρωί τα τσιγάρα μου από το παράθυρο, εγώ που κάπνιζα πέντε πακέτα τη μέρα, όπως σταμάτησα να τρώω κρέας, έτσι έγινε και με τους άντρες. Τέρμα! Δεν μου λείπει ο σύντροφος. Δεν νιώθω μόνη. Είμαι πανευτυχής. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Έχω ζήσει μεγάλους έρωτες. Είμαι χορτασμένη. Πολύ αγάπησα, πολύ με αγάπησαν, πολύ ερωτεύτηκα, πολύ χτυπήθηκα, πολύ πόνεσα. Δεν έκανα τίποτε λίγο. Ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Αν είναι να έρθει, ας έρθει. Αλλιώς να προσπεράσει. Δεν βγήκα στη γύρα ποτέ. Κατ’ αρχήν τώρα δεν με κοιτάνε πια, τελείωσε. Πάει και αυτό το θέμα, κλείσαμε».

Μαρινέλλα – Στέλιος Καζαντζίδης: Ο μεγάλος έρωτας, ο γάμος και ο χωρισμός

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησαν για δέκα ολόκληρα χρόνια έναν μεγάλο έρωτα και χώρισαν το 1966, δύο χρόνια, δηλαδή, μετά τον γάμο τους που έγινε στο Χαλάνδρι, στις 7 Μαΐου 1964.

Η Μαρινέλλα και ο Καζαντζίδης, γνωρίστηκαν το 1956 και ο τραγουδιστής, όχι μόνο ενθουσιάζεται με τη φωνή της αλλά την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Το ίδιο και εκείνη. Όπως αναφέρει ο συλλέκτης Άρης Λουπάσης το ζευγάρι παντρεύτηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στην εκκλησία Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, με κουμπάρους τον Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη Λίντα.

Ο Άρης Λουπάσης δημοσιεύει σπάνια φωτογραφία του γάμου του διάσημου ζευγαριού και αναφέρει:

«Στις 7 Μαΐου του 1964 ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα αποφασίζουν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο με την παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων και συναδέλφων, αποτελώντας το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Κουμπάροι του ζευγαριού ο Μανώλης Χιώτης με την Μαίρη Λίντα και ανάμεσα στους καλεσμένους και οι Πόλυ Πάνου, Μιχάλης Μενιδιάτης, ο συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου και ο στιχουργός Κώστας Βίρβος. Η γνωριμία τους γίνεται το 1956 στη Θεσσαλονίκη όταν εκείνος ενθουσιάζεται με τη φωνή της στο μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται και της προτείνει συνεργασία και ερωτεύονται κεραυνοβόλα με την πρώτη ματιά.

Για τα επόμενα δέκα χρόνια μέχρι και τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 1966, αποτελούν ένα από τα εμβληματικότερα καλλιτεχνικά ντουέτα με ανεπανάληπτες φωνές που έγραψαν ιστορία μέσα από τις μνημειώδεις ερμηνείες σε τραγούδια “διαμάντια”, καθώς και ένα υποδειγματικό ζευγάρι που δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα τόσο στον τύπο όσο και στο κοινό που τους λάτρεψε…».

View this post on Instagram A post shared by Aris Loupasis (@arisloupasis)

«Το βαρύ επαγγελματικό τους πρόγραμμα με συνεχείς πρόβες, ηχογραφήσεις και εμφανίσεις, σε συνδυασμό με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη μουσική σε αντίθεση με την ίδια που επιθυμεί με πάθος να συνεχίσει, οδηγεί στο διαζύγιο το οποίο καταρρακώνει κυριολεκτικά και τους δύο οι οποίοι προσπαθούν με δύναμη ψυχής να το ξεπεράσουν.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια ξεκινάει σόλο καριέρα στο πλάι του Γιώργου Κατσαρού για να απογειωθεί το άστρο της σύντομα στην κορυφή με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Ζαμπέτα και άλλους μεγάλους δημιουργούς, σε μία μεγαλειώδη καριέρα που συνεχίζεται με την ίδια δυναμική μέχρι και σήμερα.

Παρά τους διαφορετικούς δρόμους που ακολουθούν, (σ.σ. Μαρινέλλα – Καζαντζίδης) παραμένουν δύο αγαπημένοι φίλοι με ιδιαίτερα συγκινητικές τις στιγμές όταν εκείνη βρίσκεται συνεχώς στο πλάι του την περίοδο της νοσηλείας του στο νοσοκομείο καθώς και της συζύγου του Βάσως, με σεμνότητα και διακριτικότητα μέχρι το τέλος. Δύο ογκόλιθοι του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού που σημάδεψαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη του συγκεκριμένου είδους με τρόπο μοναδικό και απλά αξεπέραστο».

View this post on Instagram A post shared by ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ / MARINELLA (@marinelladiva)

Μαρινέλλα – Βοσκόπουλος: Ένας μεγάλος έρωτας

Το «Εγώ κι εσύ», ή αλλιώς «Τα λόγια είναι περιττά», δεν είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τραγούδι της ζωής της Μαρινέλλας. Συνώνυμο μίας μεγάλης καριέρας, ενός μεγάλου έρωτα, σαν εκείνου που έζησε με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Γράφτηκε το 1974, σε σύνθεση του Τόλη Βοσκόπουλου και στίχους του Μίμη Θειόπουλου.

Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες το είπαν μαζί, ως ντουέτο, κάνοντας τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, το «Εσύ και εγώ» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη επέτειο της γνωριμίας τους, που έγινε το 1973.

View this post on Instagram A post shared by ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ / MARINELLA (@marinelladiva)

Ο έρωτας αυτών των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών επισφραγίστηκε τον Δεκέμβριο του 1975, με έναν διαφορετικό τρόπο. Μαρινέλλα και Τόλης Βοσκόπουλος παντρεύτηκαν στο διαμέρισμα που διατηρούσε η σπουδαία τραγουδίστρια, στην οδό Αστυδάμαντος στο Παγκράτι. Στον μυστικό γάμο του ζευγαριού ήταν μόλις 6 καλεσμένοι, ανάμεσά τους, το ζεύγος Κατσαρού που ήταν και κουμπάροι, ο Φρέντι Γερμανός και η αδερφή της Μαρινέλλας.

View this post on Instagram A post shared by ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ / MARINELLA (@marinelladiva)

Το ζευγάρι έμεινε μαζί 6 χρόνια και ο χωρισμός δεν ήταν βελούδινος. Η ίδια η Μαρινέλλα, μάλιστα, είχε δηλώσει: «Είχα μόνο σοβαρές σχέσεις που κρατούσαν χρόνια. Και όταν η Τζωρτίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο –είχα ξεμπερδέψει για την ακρίβεια γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι- αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει πια για μένα. Δεν ήθελα να δω πότε το παιδί μου κατσουφιασμένο από κάποιο αρνητικό σχόλιο που θα άκουγε για την προσωπική μου ζωή».

Μαρινέλλα: Ο μεγάλος της έρωτας, το τραγικό τέλος και η μοναχοκόρη της

Εκείνη την περίοδο, αρχές της δεκαετίας του ’70, η Μαρινέλλα τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη (Γεωργία-Χριστίνα), καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδας στην ιππασία Φρέντι Σερπιέρη.

Οι δύο τους διατηρούσαν για τέσσερα χρόνια δεσμό. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, παρά την επιθυμία του ιππέα και επιχειρηματία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής.

Η ιστορία αγάπης σφραγίστηκε με τον τραγικό θάνατό του από μία μπουκιά φαγητό. Στις 20 Δεκεμβρίου του 2015, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και κατά τη διάρκεια του φαγητού, ο Φρέντι Σερπιέρης ένιωσε να πνίγεται.

Δυστυχώς, το περιστατικό αποδείχτηκε πολύ σοβαρό, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα ο εγκέφαλός του έμεινε χωρίς οξυγόνο, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή βλάβη και εκείνος να καθηλωθεί στο κρεβάτι της εντατικής. Έπειτα από τέσσερις μήνες νοσηλείας, στις 23 Απριλίου 2016 «έφυγε» από τη ζωή. Παρά το τέλος του έρωτά τους, η Μαρινέλλα είχε εκφράσει πολλές φορές την εκτίμησή της για τον άνθρωπο που τη σημάδεψε και την έκανε μητέρα.

«Τον Φρέντυ Σερπιέρη τον είχα ερωτευτεί πολύ. Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί. Μετά τη γέννηση της κόρης μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Του είπα, όμως, ότι δεν χρειάζεται, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Φυσικά την αναγνώρισε, της έδωσε το όνομα του, έγιναν όλα όπως έπρεπε. Τον αγαπάω πολύ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος κι αυτός και η γυναίκα του, η Σαμπίνα, ο γιος τους επίσης, που είναι πραγματικός αδελφός της κόρης μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Ο τελευταίος μεγάλος έρωτας της Μαρινέλλας, ήταν γιος του ιταλικής καταγωγής Ιωάννη Σερπιέρη και της πρωταθλήτριας Γαλλίας και Ολυμπιονίκη στο τένις το 1924, Ντιντί Βλαστού και δισέγγονος του Τζιανμπατίστα Σερπιέρη, ιδιοκτήτη των Μεταλλείων Λαυρίου.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στη Γενεύη, αλλά από νεαρή ηλικία τον κέρδισε το άθλημα της ιππασίας. Ως αθλητής κατέκτησε δεκάδες βραβεία και σημαντικές διακρίσεις, συμμετέχοντας σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) από την ίδρυσή της το 1990 έως το 2001. Επίσης, υπήρξε Α’ αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας από το 1998 έως το 2006, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, καθώς και πρόεδρος και ταμίας του ΣΕΓΑΣ.

Από το 1975 έως το 1984 ήταν πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ιππασίας του ΣΕΓΑΣ, γενικός γραμματέας της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου το 1982 και της Οργανωτικής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων το 1991.

Ο Φρέντι Σερπιέρης «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ελληνική ιππασία, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και όραμα για περισσότερο από μισό αιώνα, αθλητικά και διοικητικά.