Μαρίσσα Λαιμού: Οι νομικές κινήσεις της οικογένειας και το παρόμοιο περιστατικό – «Θα μπορούσα να είμαι στη θέση της»

Μπορεί να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τον χαμό της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο και οι αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει τα αίτια, με αποτέλεσμα η οικογένεια Λαιμού διορίσει δικηγόρους για την υπόθεση
Η Μαρίσσα Λαιμού
Ένας κύκλος καταθέσεων έχει αρχίσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου, UCLH, ώστε να διαπιστωθεί τι πήγε τόσο λάθος στην περίπτωση θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού.

Απαντήσεις για τον θάνατο της 30χρονης στο Λονδίνο αναζητά η οικογένεια Λαιμού, που φέρεται να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις βρετανικές αρχές.

Μπορεί να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τον χαμό της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο και οι αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει στην οικογένεια τα αίτια μπορέσει να πραγματοποιήσει την κηδεία και την ταφή της.

Αυτό σημαίνει ότι η νεκροτομή θα αργήσει ακόμη περισσότερο, με την οικογένεια Λαιμού να έχει διορίσει ήδη δικηγόρους που τρέχουν την υπόθεση.

«Όλα εξαρτώνται από την Αστυνομία γιατί πρέπει να τελειώσει την έρευνα και τον κύκλο καταθέσεων στο νοσοκομείο. Ποιοι εξέτασαν την Μαρίσσα, ποιος υπέγραψε το εξιτήριο κ.ο.κ. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, τότε θα παραδοθεί ο φάκελος στον ιατροδικαστή (coroner)», είπε στην εκπομπή Live News άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας.

«Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει αναλάβει ήδη, όμως όλα εδώ πάνε με πολύ αργό ρυθμό. Έτσι είναι το σύστημά τους. Θα βάλουμε και δικό μας ιατροδικαστή να παρακολουθεί τη διαδικασία. Έχουμε πίστη ότι όλα θα γίνουν, όμως το κορίτσι μας δεν θα γυρίσει… Οι γονείς της είναι σε σοκ, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα την ξαναδούν. Ώρες – ώρες σκέφτονται ότι το παιδί τους έχει πάει ένα ταξίδι και θα επιστρέψει σύντομα».

Αν και η 30χρονη μεταφέρθηκε ως επείγον περιστατικό στο δεύτερο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και με την επισήμανση του ογκολόγου της ότι έχει καρκίνο του μαστού σε ύφεση από τον Οκτώβρη του ’23 και ένα σοβαρό υποκείμενο νόσημα (HLH) – ανοσοκαταστολή, οι υγειονομικοί στο UCLH έκριναν πως δεν έχρηζε νοσηλείας.

«Συστήνεται να παίρνει παυσίπονα για τον πόνο και τον πυρετό. Να επιστρέψει μόνο αν χειροτερέψουν τα συμπτώματα», έγραφε το εξιτήριό της. Η αλήθεια είναι όμως πως η Μαρίσσα δεν πρόλαβε ποτέ να επιστρέψει, αφού η επιδείνωση ήταν ραγδαία στην περίπτωσή της.

«Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση της»

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου και η κα Ζωηρού, όταν ζούσε εκεί ως φοιτήτρια. Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

«Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι στη θέση της. Θα μπορούσα κάλλιστα να έχω την ίδια τραγική κατάληξη. Με τσίμπησε μία σφήκα στο κέντρο του κεφαλιού. Πόνεσα υπερβολικά πολύ και αμέσως ένιωσα έντονη αδιαθεσία. Κόπωση και αδιαθεσία», τόνισε.

Τα συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της Μαρίσσας, όπως και η αντιμετώπισή της στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου.

«Δεν υπήρχε κάποιος γιατρός εκεί να με εξετάσει. Με παρέπεμψαν σε μία νοσηλεύτρια. Μου είπε ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος ανησυχίας και ότι αν ήταν να συμβεί κάτι θα μου είχε συμβεί και ότι μπορώ να γυρίσω με ασφάλεια στο σπίτι».

Κι εκείνη επέστρεψε σπίτι της ανακουφισμένη πως αυτό που ένιωθε δεν ήταν σοβαρό. Έπεσε για ύπνο και όταν ξύπνησε, δεν πίστευε αυτό που έβλεπε.

«Ξύπνησα, ήταν τελείως παραμορφωμένο το πρόσωπο. Πολύς πόνος. Αυτό το οίδημα άρχισε να εξελίσσεται σε σημείο που έκλεισαν μάτια, μύτη και λαιμός».

Εκείνη πρόλαβε και πήγε ξανά στο νοσοκομείο όπου την ανέλαβε αυτήν τη φορά γιατρός. «Περίμενες να πεθάνεις για να έρθεις σε μένα;» ήταν τα πρώτα λόγια που της είπε.

«Προφανώς εξελισσόταν ένα οξύ αλλεργίας, αυτό μου είπε και ο GP και ο οποίος μου είπε πόσο τυχερή υπήρξα. Μου ξεκίνησε τη μέγιστη δόση κορτιζόνης με 10 χαπάκια την ημέρα», πρόσθεσε.

Με 10 χάπια κορτιζόνης κατάφερε να διαφύγει τον κίνδυνο, με την ίδια να επισημαίνει πως θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει τη ζωή της με την πρώτη λανθασμένη διάγνωση που έλαβε.

